Ortega, ante el partido más importante: "Con confianza, pero no confiados"

El Barça afronta este miércoles el partido más importante del curso, la vuelta de cuartos de la EHF Machineseeker Champions League en el Palau ante el HBC Nantes (20.45 horas, Esport3, DAZN y en directo en la web de SPORT) con un mínimo 'colchón' tras el 30-32 de la ida.

El club sigue trabajando para conseguir la mejor entrada posible y que el público lleve en volandas a los jugadores en los momentos más complicados del partido, que los habrá. De hecho, se esperan al menos un par de centenares de aficionados rivales en la parte alta.

La mejor noticia es que el equipo llega al completo y en una excelente línea de juego y resultados, con una sola derrota en una temporada en la que ya suma cinco títulos: Mundial de Clubs, Liga ASOBAL, Copa de España, Supercopa Ibérica y Supercopa de Catalunya.

Carlos Ortega sabe que será un partido muy difícil / DANI BARBEITO

Carlos Ortega ve a su equipo preparado, porque "hemos entrenado bien y la dinámica es buena. Tenemos que estar con confianza, pero no confiados, porque el Nantes juega muy bien, está en un gran momento y la ventaja es escasa. No puede haber exceso de confianza".

"En el balonmano moderno y con dos equipos que juegan muy rápido, dos goles no son nada. Eso sí, fuimos los que mejor resultado sacamos de las tres eliminatorias que se preveían más disputadas. Quizá merecimos sacar una renta mejor", afirmó el malagueño.

"Ellos tienen cuatro jugadores muy en forma, Minne, Tournat, Briet, que son top, y Kauldi (Odriziola) está fantástico. Valero (Rivera) también nos hizo daño. Tienen muy buen equipo y muy buena plantilla, aunque quizá un punto menos de rotación que nosotros", recalcó.

Carlos Ortega destacó el nivel de juego del Nantes / EFE

Ortega admitió que en Nantes "es verdad que 'Emilio' (Nielsen) no tocó tantas en la primera parte, pero algunas fueron al poste al tener que ajustar más. Tenemos una portería de garantías. Viktor (Hallgrimsson) está parando mucho, se siente muy cómodo y con mucha confianza. Y Emilio está entrenando excepcional y va a estar a tope".

"Para ellos es fundamental el juego de Tournat en el pivote, no solamente por los balones que le llegan, sino también en los espacios que crea para los unos contra uno. Hubo momentos en los que lo defendimos bien y otros, no tanto. Será importante si lo controlamos", concluyó.