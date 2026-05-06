El 'Triángulo de las Bermudas' francés amenaza al Barça en la Champions

El Barça afronta este miércoles un duelo dificilísimo contra el HBC Nantes (20.45 horas, Esport3 y DAZN), uno de los equipos que mejor juega al balonmano y que llegará sin complejos al Palau tras demostrar el pasado jueves en el H Arena que está más que capacitado para plantar cara a los 12 veces campeones (30-32).

El equipo que dirige Grégory Cojean (padrino de uno de los hijos del veteranísimo Valero Rivera Jr.) sigue peleando el título de la Starligue francesa a un PSG al que tiene a dos puntos a falta de cuatro jornadas con un duelo clave entre ambos el próximo 27 de mayo en París... aunque antes tendrá que disputar la final de la Copa de Francia contra el Montpellier.

Además de las conocidas claves para este tipo de partidos y con el recuerdo de aquella noche triste ante otro equipo galo en la eliminación en el Palau en 2018 a manos del Montpellier en octavos de final, hay un aspecto del juego del HBC Nantes con tres jugadores implicados que podría resultar determinante.

Ayméric Minne y Thibaud Briet se entienden a la perfección / INSTAGRAM

El conjunto del noreste de Francia es un equipo de centro-izquierda desde el punto de vista táctico, por así decirlo. Tres internacionales 'bleus' establecen una especie de alianza en el juego que les sirve para definir la situación entre ellos o para crear superioridades que permitan marcar a la parte derecha.

Ayméric Minne (29 años) es la 'cabeza' del rival del Barça. Con una capacidad extraordinaria para definir, pasar y controlar el ritmo de los partidos, el central titular de la selección francesa es el decimoquinto máximo goleador de la Champions con 75 goles y en el Barça tan solo lleva más Aleix Gómez (86).

Su principal aliado en este Triángulo de las Bermudas es Nicolas Tournat. Más amigo de atacar que de defender, el 'gigante' de Niort ha encontrado por fin la madurez a los 32 años, está completando una temporada sensacional y es el pivote que más goles ha marcado en esta Champions (80, 12º en general).

Tournat, contra el Barça en la final de consolación del año pasado en Colonia / EFE

El tercer vértice de este triángulo bastante isósceles es Thibaud Briet. Con 26 años y 2,05 metros, el lateral izquierdo francés suma 50 goles en la actual Liga de Campeones y se encuentra muy cómodo permutando posiciones con Minne y buscando opciones con Tournat en el pivote. "Son tres jugadores que están en un gran momento de forma y son de nivel 'top'", recalcó Carlos Ortega en la previa. "Tournat y Briet no pasaron de cinco goles en la ida cuando están metiendo 10 como mínimo, así que estuvimos bien atrás y tenemos que repetir", recalcó Dika Mem.

El pasado jueves anotaron 11 de los 30 goles que encajó el Barça en Nantes, aunque si tienen el día pueden acercarse incluso a doblar esas cifras. Este Triángulo no hace desaparecer supuestamente barcos y aviones como esta zona del Atlántico Norte, entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, pero quiere hacer desaparecer de la Champions a los dodecacampeones.