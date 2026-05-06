Valero Rivera: "Mi padre es un modelo a seguir. De mayor quiero ser como él"

El Palau vivirá este miércoles a las 20.45 horas un partido de enorme tensión en la vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League entre el Barça y el HBC Nantes con una ligera ventaja azulgrana tras el 30-32 del pasado jueves en el H Arena.

Uno de los grandes protagonistas será Valero Rivera, ganador de la Champions en 2005 a las órdenes de Xesco Espar y medallista de oro en el Mundial de España'13 con su padre como seleccionador. Son dos de sus grandes logros en una carrera extraordinaria.

A sus 41 años, el extremo izquierdo formado en el Barça ofrece sus últimas pinceladas antes de retirarse a final de temporada. El gran emblema del Nantes conversó con SPORT y se mostró tan ilusionado por volver al Palau como confiado en que podrían dar la sorpresa.

¿Cómo afronta su último partido en el Palau?

Siempre tienes unas ganas especiales. Cuando quedamos cuartos, sabía que si pasábamos jugaríamos contra el Barça y estoy encantado por volver. Es un rival muy difícil, pero en cuartos no hay rivales fáciles. Esto ha significado que pueda jugar una última vez en el Palau.

Estoy orgulloso de haber aguantado hasta los 41 en un club con la máxima exigencia

Son casi 25 años en la elite...

Una carrera muy larga y también con altibajos, porque al principio fue difícil. Cuando vine por primera vez a Nantes en 2018 fue como empezar una carrera nueva. Estoy orgulloso de lo que he conseguido y de haber aguantado hasta los 41 en un club con la máxima exigencia.

Valero Rivera, en la ida de cuartos contra el Barça / HBC NANTES

¿Se cuida mucho, es más la genética o también hay una parte de suerte?

Es una mezcla de todo. Es verdad que he tenido mucha suerte con lesiones, porque solamente he tenido una operación de menisco y fueron cuatro semanas, no te vayas a creer. He tenido problemas como todos en un deporte de tanto contacto, pero nada grave. Y sí, tengo buena genética y me cuido bastante, sobre todo a medida que han ido pasando los años. Cuando eres joven puedes jugar todos los partidos y desviarte un poco, pero ahora es imposible. Y excesos... es que no tengo ninguno. Vivo para mi cuerpo y para el balonmano.

Si le dicen esto cuando se fue al Balonmano Aragón en 2025...

Cuando salí del Barça para jugar en Zaragoza, no habría imaginado la carrera que he tenido ni en mis mejores sueños. De lo que más orgulloso estoy es de que nunca abandoné cuando tuve tantas dificultades.

Estoy muy orgulloso de mi apellido, aunque es verdad que al principio me perjudicó más de lo que me ayudó

¿Le hizo daño el apellidarse Rivera?

Estoy muy orgulloso de mi apellido, aunque es verdad que al principio me perjudicó más de lo que me ayudó. Poco a poco fui demostrando lo que era como jugador y todo cambió en el Mundial de 2013. Cuando llega el hijo del entrenador, puedo entender que la gente lo mire más o que esté más pendiente. ¿Sabes? Eso me enseñó cosas y me hizo madurar mucho.

¿Con qué se queda? ¿Con ganar el Mundial con los Hispanos y con su padre en el banquillo?

Es lo más grande que he vivido, sin duda. Fue increíble ganar el oro para España en Barcelona, mi ciudad, con mi madre y mis amigos en la grada, con mi padre como seleccionador y contra una Dinamarca que volaba y a la que ganamos claramente (26-22). Y encima jugué bien la final. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no.

Los dos Valero Rivera se admiran mutuamente / INSTAGRAM

Todos conocen la rigidez de su padre, pero... ¿Cómo es a nivel personal?

Es un abuelazo y un padrazo. Es la persona más importante de mi vida y siempre lo da todo por su familia. Para mí es un modelo a seguir. De mayor quiero ser como él (ríe).

¿Tenía una espinita con el Palau por su último partido?

No, tampoco tanto. A ver, me habría gustado jugar un poco mejor, pero es lo que hay. Ese partido me llegó en un momento complicado por unas molestias en el hombro.

Considero Nantes mi casa y venir aquí fue la mejor decisión de mi carrera

¿Qué ha supuesto el Nantes en su vida deportiva y personal? Con más de 2.000 goles es el segundo máximo realizador histórico de la Superligue gala.

Todo. Me abrió las puertas en su día y me ha convertido en el jugador que soy. Estoy superagradecido al club y a todos. Considero Nantes mi casa y venir aquí fue la mejor decisión de mi carrera. Y también a nivel personal, porque mi mujer es francesa, aunque es de París. En Nantes hemos construido una vida con nuestros hijos y me siento fenomenal allí.

¿El Nantes está en condiciones de eliminar al Barça?

Complicada pregunta. A ver, lo podemos hacer, pero sabemos que tendría que alinearse todo. Ellos saldrán como motos y nosotros tenemos que tratar de aguantar y no tirar nunca la toalla. Si conseguimos estar en partido en los últimos minutos, tendremos nuestras opciones.

Un ejemplo son los octavos que perdió el Barça en el Palau contra Montpellier en 2018, ¿no?

¡Conmigo en el Barça! Sí, está claro. Perdimos allí por tres goles (28-25), empezamos mal en el Palau, reaccionamos y nos pusimos siete arriba, pero al final ganamos sólo por dos (30-28).

El rival del Barça no estará solo en el Palau / HBC NANTES

¿Qué espera del Palau?

Siempre me han recibido muy bien y espero que sea igual. Seguro que apretarán mucho y ojo, porque vendrá mucha gente desde Nantes. He vivido muchas veces ese ambiente increíble en el que el Palau resuena mucho y será algo parecido, aunque esta vez como rival.

Jugar mi último partido en Colonia sería la mejor guinda del pastel

¿Qué supondría retirarse en una Final a Cuatro de la Champions?

Un sueño. Jugar mi último partido en Colonia sería la mejor guinda del pastel.

Antes tendría la final de la Copa contra el Montpellier, el duelo por el título de liga contra el PSG y su homenaje de despedida contra el Limoges. ¡Vaya final en su última temporada!

Pues sí, brutal. Estamos haciendo un final de temporada excelente, venimos de ganar muy bien al Chambery (42-32), estamos vivos en las tres competiciones y luchando por los tres títulos, así que mejor imposible.

¿Qué es lo mejor que le ha dado el balonmano?

Mi mujer, porque ella jugaba a balonmano y nos conocimos así.

¿Qué planes tiene a partir de julio? ¿Seguirá en el Nantes?

Bueno, estoy hablando con el club y ya veremos. Lo primero será hacer unas grandes vacaciones, que no tengo desde hace como 25 años y, además, ahora con la tranquilidad de no tener que estar preocupándome de volver lo más en forma posible. Unas semanas para estar tranquilo y para disfrutar del verano, que ya me toca, ¿no?