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BALONMANO
Barça - Nantes, en directo: EHF Champions League de balonmano, en vivo
Sigue el partido de los cuartos de final de la Champions League de balonmano
Xavi Turu
El FC Barcelona se enfrenta al Nantes para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League de balonmano. Sigue el partido en directo en SPORT.
Barça – Nantes (15-13) | MIN. 31
Marca Minne en la primera acción de este segundo acto para el Nantes.
¡Empieza la segunda parte!
El Barça, a por una plaza en la Final Four de Colonia.
¡Descanso! (15-12)
Un Barça que fue de menos a más en el primer acto llega al final de esta primera media hora con una ventaja de tres goles. Segundo partido más igualado que el primero, con todo por decidir en el Palau.
Barça – Nantes (15-12) | MIN. 29
¡¡Goooool de Barrufet!! El Barça pone el +3 arriba en el marcador del Palau.
Barça – Nantes (14-12) | MIN. 296
¡¡Paradón de Nielsen, que ya lleva 10 grandes intervenciones!!
Barça – Nantes (14-12) | MIN. 28
¡¡Gooool de Fábregas que pone la máxima diferencia para los azulgranas en el partido de hoy!!
Barça – Nantes (13-12) | MIN. 27
Penalti para el Barça y expulsión de Yoshida. Marca la pena máxima Aleix Gómez.
Barça – Nantes (12-12) | MIN. 25
Para el partido Carlos Ortega a menos de cinco minutos para llegar al descanso.
Barça – Nantes (12-11) | MIN. 24
¡¡Golazo de Mem, que jugó al despiste!!
Barça – Nantes (11-11) | MIN. 24
Penalti para el Nantes y Valero Rivera no falla.
Vio la amarilla por protestar, Mem.
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