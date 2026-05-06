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Barça - Nantes, en directo: EHF Champions League de balonmano, en vivo

Sigue el partido de los cuartos de final de la Champions League de balonmano

El Barça, antes de un partido de la EHF Champions League

El Barça, antes de un partido de la EHF Champions League / FCB

Xavi Turu

El FC Barcelona se enfrenta al Nantes para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League de balonmano. Sigue el partido en directo en SPORT.

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