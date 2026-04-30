Un exazulgrana 'resucita' al Veszprém de Pasqui y todo se decidirá en Berlín

La eliminatoria estrella de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League se decidirá la semana que viene en Berlín, después de la victoria del One Veszprém por 35-34 ante el Füchse Berlin este jueves en un partido que parecían tener muy controlado los alemanes bien entrado el segundo tiempo (21-26).

One Veszprém HC - Füchse Berlin (balonmano, EHF Champions League), 30/04/2026 EHF CHAMPIONS LEAGUE VES 35 34 BER Alineaciones ONE VESZPRÉM HC, 35 (17+18): Appelgren (p.) (Corrales, p.s.), Martinovic (8), Descat (8), Lenne (5), Pachmalbec (5), Dodic (4), Hesham (2), Cindric (1), Yehia Elderaa (1), Mesilhy (1), Thiagus Petrus, Ali Zein, Elisson, Ligetvari y Marguc. FÜCHSE BERLIN, 34 (20+14): Milosavljev (p.),Gidsel (13), Andersson (8), Lichtlein (5), av Teigum (3), Grondahl (2), Freihöfer (1), Cehte (1), Marsenic (1), Darj, Aitor Ariño, Pranter, Langhoff y Pranter.

Es decir, de cara a la vuelta es una situación prácticamente calcada a la vivida el miércoles en Lisboa, donde el Aalborg arrancó un empate en la pista del Sporting de Portugal (31-31) a pesar de los 12 goles de un Kiko Costa que acabará fichando por el Flensburg. Por contra, el vigente campeón Magdeburgo fue un huracán en su visita al PICK Szeged (28-35) con siete goles de Gisli Kristjánsson y Albin Lagergren para sacar medio billete para Colonia. El último duelo será el Nantes - Barça de este jueves (en directo en SPORT).

Volviendo a Hungría, no está siendo una temporada sencilla para el One Veszprém. Una serie de lesiones lastraron el devenir del conjunto magiar en la fase de grupos, hasta el punto de acabar en una decepcionante quinta posición con tantas victorias (siete) como derrotas. El club que tiene al exazulgrana Laszlo Nagy como director deportivo mejoró mucho en octavos ante el PSG, con un triunfo por 32-24 en la ida y un empate en París (35-35).

Este jueves, Xavi Pascual y sus jugadores han sabido levantar una situación realmente complicada en un panorama en el que los rumores y las malas lenguas empiezan a hacer su agosto. A la espera de contar la próxima temporada con el emblemático portero barcelonista Emil Nielsen, lo cierto es que el regreso de Ludovic Fàbregas al Palau el pasado verano está suponiendo un importante hándicap en defensa para el equipo.

Mathias Gidsel, para la mayoría el mejor jugador del mundo en la actualidad, fue la gran estrella del partido con 13 goles de 17 lanzamientos, escoltado con ocho por el danés Lasse Andersson, un jugador cuya etapa azulgrana estuvo lastrada por dos gravísimas lesiones de rodilla. De hecho, sufrió la segunda en el calentamiento el día de su regreso tras casi un año KO.

El extremo derecho Hákun Av Teigum puso el 3-6 (min. 6:59) y, a partir de ahí, la primera mitad transcurrió con uno y dos goles de ventaja para los de Nicolej Krickau. La situación empezó a cambiar con los tantos del esloveno Nejc Cehte y del citado danés Gidsel que ampliaron la ventaja visitante hasta los cuatro goles (13-17). Ahí tomó las riendas con dos goles el pivote francoserbio Dragan Pechmalbec y el descanso se llegó con 17-20.

Los primeros minutos de la segunda parte fueron horribles para el Veszprém, incapaz de frenar a Andersson ni al emergente central alemán Nils Lichtlein. El caso es que el Füchse se situó cinco goles arriba a 19:11 del final (21-26). Lejos de bajar los brazos, el conjunto húngaro apretó en defensa y emergió en ataque la figura del extremo derecho Yanis Lenne, nada que ver ya con el bisoño jovenzuelo que pasó de puntillas por el Barça.

El Veszprém logró un parcial de 7-2 para empatar a 10 minutos del final (28-28) y se situó con dos goles de ventaja con el croata Ivan Martinovic desatado (nació en Austria). Con 35-33, la exclusión del exbarcelonista Ali Zein permitió al germano Tim Freihöfer anotar el último gol de un sensacional partido (35-34). ¿Será suficiente para que los de Pasqui disputen la Final a Cuatro? Berlín dictará sentencia.