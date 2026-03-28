Nielsen desafía Sansón, Sola se exhibe y el Barça ya pone fecha a otro alirón

Cuenta el Antiguo Testamento que el líder israelí Sansón perdió su fuerza cuando su amante filistea, Dalila, le cortó su larga cabellera. Pues bien, Emil Nielsen se erigió en la gran estrella de la victoria del Barça este sábado por 43-26 ante el Caserío BM Ciudad Real con una nueva image, con su pelo rubio muy corto. La Biblia no va con el danés. Es de otra galaxia.

Barça - BM Caserío Ciudad Real (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 28/03/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BAR 43 26 CAS Alineaciones BARÇA, 43 (22+21): Emil Nielsen (p., 1'-30'), Domen Makuc (5), Oscar Grau, Blaz Janc (2), Tim N'Guessan (6), Aleix Gómez (5), Dani Fernández (5, 3p.) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 31'-60'), Jonathan Carlsbogard (3), Dika Mem (3), Luís Frade, Seif Elderaa (2), Djordje Cikusa (2), Manuel Ortega (2), Antonio Bazán (1) y Adrián Sola (7). CASERÍO BM CIUDAD REAL, 26 (10+16): Konstantinos Kotanidis (p., 1'30'), Jorge Romanillos (1), Aitor Albizu (7), Sergi Mach (7, 3p.), Javier Domingo (3), Adrián Trancón, Sergio López -siete inicial-, Santi Giovagnola (p.s., 31'-60'), Guilherme Linhares, Pedro Sosa, Ángel Pérez de Inestrosa (2), José Andrés Torres (1), Franco Mendive (1), Juan Gull (1), Daniel Palomeque (2) y Víctor Morales (1).

Carlos Ortega siguió con su política de rotaciones y no se vistieron Viktor Hallgrimsson, Ludovic Fàbregas, Ian Barrufet ni Petar Cikusa, mientras que Nielsen y Filip Saric jugaron una parte cada uno. Lo del escandinavo en los primeros 30 minutos sería digno de mostrar como asignatura obligatoria a cada aspirante a portero.

Nielsen estaba motivado y se convirtió en un auténtico muro para desesperación de la gran revelación del curso, un recién ascendido que a las órdenes del exinternacional español Santi Urdiales debería estar peleando por la salvación y marcha octavo. A tres meses de cambiar el Barça por el Veszprém, acabó el primer acto con 12 paradas de 21 lanzamientos.

Se le vio divertirse, lo cual supone una gran noticia en clave Champions. Su momento álgido llegó con 16-6, cuando detuvo un siete metros a Ángel Pérez de Inestrosa a modo de gorila, haciéndose grande en la portería. El rechace fue al jugador visitante y allí el danés se revolvió entre los tres palos como un guepardo. El Palau coreó su nombre. Fue para quitarse el sombrero.

Luís Frade, en tareas ofensivas / FCB

El cuadro azulgrana se acerca a su decimosexta Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL consecutiva y podría cantar el alirón el viernes 10 de abril en el Palau contra el ABANCA Ademar si los resultados acompañan. Y si no, unos días después en la pista del REBI BM Cuenca. Lo dicho, otra temporada para enmarcar a la espera de la guinda europea.

El esloveno Domen Makuc lideró al Barça de inicio con dos goles (5-2, min. 5:16) y le tomó el relevo un Aleix Gómez que ha recuperado el mejor nivel de su carrera (10-4, min. 11:21). Ambos seguían a lo suyo y el tiempo de Urdiales apenas cambió nada. Su equipo trataba de atacar más largo, pero Nielsen era infranqueable y los locales pusieron el +10 (16-6, min. 18:20).

El Caserío Ciudad Real trató de apretar en defensa y frenó en cierto modo la sequía, con buenos minutos de un Djordje Cikusa que provocó dos lanzamientos de siete metros. Al descanso, 22-10 y... 30 minutos para Filip Saric después de la enésima exhibición de su 'maestro'... el mejor portero del mundo.

Ortega dio entrada al 'doctor' Antonio Bazán, a su hijo Manuel Ortega y a un Adrián Sola que marcó tres goles seguidos para jugar un poco al tenis (30-15, min. 38:48). El navarro Sola recuperó su acierto y a sus 17 años sigue haciendo historia. Con siete goles, fue el protagonista de la recta final de un duelo que se saldó con un sonoro 43-26. El título liguero, cada vez más cerca.