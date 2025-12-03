Dika Mem habla en la pista y el Barça ya roza los cuartos de la Champions

Con una primera parte para enmarcar y una segunda más discreta, el Barça derrotó por 38-33 al Paris Saint-Germain en el Palau con un magnífico Aleix Gómez y el mejor Dika Mem de los últimos tiempos para dar otro paso adelante hacia unos cuartos de final de la Champions que ya roza con los dedos a falta de cuatro jornadas.

Barça - PSG (balonmano, Champions League), 03/12/2025 CHAMPIONS LEAGUE BAR 38 33 PSG Alineaciones BARÇA, 38 (26+12): Emil Nielsen (p., 1'-36'), Domen Makuc (2), Luís Frade (4), Dika Mem (8), Tim N'Guessan (4), Aleix Gómez (10, 5p.), Dani Fernández -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (37'-60'), Ludovic Fàbregas (4), Jonathan Carlsbogard (3), Blaz Janc, Seif Elderaa, Petar Cikusa (3), Ian Barrufet y Djordje Cikusa. PSG, 33 (16+17): Mikkel Moller Lovkvist (p.), Karl Konan, Luka Karabatic, Yahia Fathy Omar (8, 4p.), Mathieu Grebille (1), Ferran Solé (2, 1p.), Elohim Prandi (14) -siete inicial-, Stanis Soullier (p.s.), Luc Steins (5), Gautier Loredon (1), Noah Gaudin (1), Wallem-Konrad Peleka, Mateo Maras (1), Sindre Heldal y Sebastian Karlsson.

Los primeros 12 minutos mostraron quién es Dika Mem, uno de los jugadores más importantes de la historia de la sección durante las últimas nueve temporadas. El galo, en el ojo del huracán por su posible fichaje por el Füchse Berlín en 2027, sacó a relucir su casta y su talento para anotar cinco de sus seis lanzamientos en un monólogo azulgrana.

La demostración de que el capitán se dejará la piel hasta el último día alegró a un Barça en el que Carlos Ortega y el resto del cuerpo técnico habían preparado muy bien el partido. A este PSG hay que correrle, porque les cuesta mucho bajar a defender y son mucho más vulnerables con el 'gigante' exazulgrana Kamil Syprzak lesionado.

El caso es que los locales provocaron el primer tiempo de Stefan Madsen antes del 7' (6-3), pero ello no frenó el empuje de un conjunto azulgrana que se plantaba en seis metros una y otra vez en contras o en penetración tras un par de cruces, lo que provocaba continuos 'siete metros'.

N'Guessan busca un lanzamiento en ataque / DANI BARBEITO

Dika Mem se fue al banquillo en el 12' con cinco goles de seis lanzamientos (11-6) y le tomó el relevo un espectacular Aleix Gómez que ha recuperado la frescura y está realizando una temporada extraordinaria. El extremo derecho, que anotó ocho goles en la primera parte, disparó a los suyos hasta un sonoro 20-11 (min. 22:04) que provocó otro minuto visitante.

"¡Aquí se trata de darlo todo"!, gritó el técnico danés con escasa respuesta de un equipo desarbolado. Dika Mem volvió para irse a siete goles en la primera parte. Con un magnífico Elohim Prandi (le cuesta bajar a defender), el PSG mejoró en ataque y siguió impotente en defensa hasta el descanso (26-16)... porque las siete paradas de Emil Nielsen ya no son noticia.

El Barça mantuvo la intensidad en los primeros cinco minutos de la reanudación (30-20), pero se empezó a atascar en ataque y un gran jugador como es el egipcio Yahia Fathy Omar lideró la recuperación de los parisinos hasta el 31-24 (min. 40).

Aleix Gómez sigue a un nivel extraordinario / DANI BARBEITO

Con 11 goles de Prandi, el PSG se acercó a seis goles (32-26, min. 44:15) y obligó a Ortega a parar el partido con una clara misiva a sus jugadores: "¡Tíos, que no estamos defendiendo!" Sin llegar al +2 de la segunda parte en París tras irse nueve arriba al descanso, el partido se pareció al de la primera vuelta con 35-29 al borde del 55' con un arbitraje que no pitaba nada en ningún sitio.

Ese 'apagón' en ataque con una mucho mayor intensidad defensiva francesa siguieron reduciendo la ventaja (35-31) y ahí selló la victoria Petar Cikusa con dos golazos para hacer frente a la exhibición ofensiva de un Prandi que acabó con 14 'dianas'. Al final, 38-33 y los cuartos de final, más cerca