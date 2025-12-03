El Barça aparca el 'caso Dika Mem' y se centra en dejar los cuartos casi sellados

Segundo con cuatro puntos de renta sobre el Wisla Plock más 'goal-average' particular, el Barça recibe este miércoles al Paris Saint-Germain a las 20.45 h (en directo por Esport3 y en la web de SPORT) en un partido que podría suponer el pase virtual a los cuartos. El 19 de noviembre se exhibió en la primera parte en París (13-19) y sufrió más en la segunda para imponerse por 27-30.

Al igual que hizo con Gonzalo Pérez de Vargas (ya juega en Kiel una vez recuperado de su grave lesión) o con Emil Nielsen (se irá al Veszprém en julio), Carlos Ortega normaliza el mal momento del capitán Dika Mem y su casi segura marcha en el verano de 2027 al Füchse Berlín... o incluso el verano que viene. Y lo mismo con el posible fichaje del astro portugués Kiko Costa, del Sporting.

El PSG cuenta con el extremo derecho catalán Ferran Solé y con el pivote polaco exblaugrana Kamil Syprzak. Con un centro que forman los galos Karl Konan y Luka Karabatic, su referente es Elohim Prandi con 70 goles (segundo máximo realizador de la Champions, a 13 del danés Mathias Gidsel, del Füchse). Y ojo al lateral derecho egipcio Yahia Omar y al pequeño central neerlandés Luc Steins.

Elohim Prandi, la pasada temporada en el Palau / VALENTÍ ENRICH

Tras siete cursos a las órdenes del vallisoletano Raúl González con una pléyade de títulos nacionales y fracasos en el gran objetivo de conquistar la primera Champions del club que finalmente logró Luis Enrique con el primer equipo de fútbol el pasado 31 de mayo con un 5-0 ante el Inter, el danés Madsen ha empezado con dudas en Europa y con 12 victorias en las 12 jornadas de la Ligue 1.

El conjunto francés ha perdido seis partidos y ha caído derrotado en tres de sus cuatro salidas. Empezó cayendo ante el campeón Magdeburgo (37-31), se le escapó el duelo en la pista del Pick Szeged (31-29) y perdió por 35-32 ante el Orlen Wisla Plock cuando ganaba por 13-16 al descanso. En su último partido lejos del Salle Pierre de Coubertin ganó al GOG danés por 28-31.

Eso sí, en las dos últimas jornadas ha vuelto a las andadas con la citada derrota frente al Barça y otra muy dolorosa contra el Wisla por 29-30 tras ir perdiendo por 25-29 a ocho minutos del final. Llegaron a atacar para empatar con 28-29, pero fallaron y acto seguido su figura Prandi fue excluido antes de que sentenciase el emergente central Fazekas (22 años recién cumplidos).

Ortega respalda a Dika Mem

El técnico azulgrana incluyó en la lista al joven Adrián Sola, un jovencísimo jugador que empieza a ser uno más en el primer equipo y que, de manera opuesta a Pablo Urdangarin o de Blaz Janc, ha cambiado el lateral derecho por el extremo zurdo. El técnico tiene claro que podría hacer falta desborde y se vestirán todos los 'jugones', quedándose fuera Antonio Bazán y Òscar Grau.

"No será definitivo para estar en cuartos si ganamos, pero lo dejaríamos muy bien caminado. Tenemos que mirarnos más a nosotros, porque en París jugamos muy bien los primeros 35 minutos y no estuvimos bien en los últimos 15. El partido es muy importante para nosotros, pero también para el PSG. El equipo está bien y, si mantenemos el ritmo, creo que podemos ganar", afirmó el malagueño.

Carlos Ortega azulgrana no rehuyó el 'caso Dika Mem'. "No es la primera vez que hay noticias sobre él o sobre otro jugador. Dika tiene contrato hasta el 2027 y es un jugador superprofesional, como todos los que tenemos. Se vaya o se quede, no tengo ninguna duda de que va a rendir hasta el final, como hizo Gonzalo y como está haciendo Emil (Nielsen)", explicó con buen criterio.