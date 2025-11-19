Elohim Prandi, la amenaza para el Barça en Champions

El Paris Saint-Germain es junto al Kielce la decepción de las siete primeras jornadas de la Champions League. El conjunto galo tan solo suma seis puntos y ha perdido cuatro partidos en la primera temporada con el danés Emil Madsen en el banquillo después de siete temporadas con el vallisoletano Raúl González.

Todos los cambios de estilo requieren tiempo y al conjunto parisino le está costando asimilar las ideas defensivas de su nuevo entrenador con 226 goles recibidos por los 185 del Barça. Tan solo presenta peores cifras el GOG danés con 235 y, en el otro grupo, el Sporting con su estilo marcadamente ofensivo (241) y el Kolstad (255).

Pese a ello, el PSG viene de ganar a domicilio al GOG (28-31) y de superar el 'goal-average' particular tras el 34-36 encajado en un Stade Pierre de Coubertin que sigue acogiendo partidos de la Champions pese a no poder acoger ni a 5.000 espectadores. Poderoso caballero don dinero, al igual que sucede con el Barça en la Euroliga de baloncesto.

El danés Stefan Madsen es el técnico del cuadro parisino / PSG

Con el meta danés Mikkel Lovkvist (Silkeborg), el lateral izquierdo galo Karl Konan y el extremo derecho sueco Sebastian Karlsson (ambos del Montpellier) como fichajes más importante, el PSG mantiene un notable bloque en que aparece el extremo derecho catalán Ferran Solé (se marcharon Rubén Marchán y David Balaguer).

Sin olvidar al meta sueco Jannick Green (37 años), al extremo izquierdo francés Mathieu Grebille (puede jugar también de lateral), al pivote polaco exazulgrana Kamil Syprzak, al menudo central neerlandés Luc Steins, al lateral derecho egipcio Yahia Omar y al mediático 'hermanísimo' Luka Karabatic, la gran estrella del equipo está siendo el internacional 'bleu' Elohim Prandi.

A sus 27 años, el lateral izquierdo ha superado su irregularidad y algún que otro problema extradeportivo para convertirse en el gran referente ofensivo del conjunto parisino y en uno de los principales exponentes de la selección 'bleu' junto a Nedim Remili y al exazulgrana Yanis Lenne (ambos del Veszprém).

Elohim Prandi es casi imposible de frenar / PSG

El último mes de Prandi en la Champions ha sido espectacular, con 29 goles de 39 lanzamientos en las tres últimas jornadas, una cifra que tan solo supera el sensacional lateral derecho portugués de tan solo 20 años Kiko Costa (Sporting), quien ha anotado 31 tantos en los últimos tres encuentros con únicamente siete errores.

El francés es el cuarto máximo realizador de la primera competición europea con 55 goles, uno menos que el citado hermano pequeño de los Costa y dos menos que el extremo izquierdo danés Frederik Bjerre (GOG). Claramente por delante está con 69 otro lateral derecho como Mathias Gisdel, el gran astro danés del Füchse Berlin.

Por tanto, una de las principales tareas para el Barça este miércoles en París (20.45 horas) será frenar las acometidas de un Prandi que destaca por su potencia física y por su riqueza ofensiva, con lanzamientos de todas las facturas. El que hace de cadera es sencillamente magistral. No será fácil pese a la clasificación, ni mucho menos.