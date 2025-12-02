Las Guerreras se dejan remontar un +6 con un doloroso 'apagón' total

La selección española ofreció dos caras radicalmente distintas que derivaron en una dolorosa derrota por 29-31 ante Serbia en Dortumnd en el primer partido de la segunda fase del Mundial que convierte en una quimera el sueño de los cuartos de final. De la imagen solvente de los primeros 46 minutos (26-20) a un apagón letal pese al partidazo de Danila So con 11 goles.

España - Serbia (balonmano, Mundial Femenino), 02/12/2025 MUNDIAL FEMENINO DE BALONMANO ESP 29 31 SER Alineaciones ESPAÑA, 29 (19+10): Nicole Morales (p.), Kaba Gassama (1), Lyndie Tchatpchet (1), Ester Somaza (1), Maitane Echeverria (2), Alicia Fernández (1p.), Jennifer Gutiérrez (2) -siete inicial-, Lucía Prades (p.s.), Danila So (11, 4p.), Maddi Bengoetxea (2), Anne Erauskin (1), Paula Arcos (4), Ona Vegué (1), Elba Álvarez (2) y Jennifer Gutiérrez. SERBIA, 31 (17+14): Gordana Petkovic (p.), Jovana Skrobic (5), Dragana Cvijic (4), Andela Janjusevic, Jovana Jovovic (7, 1p.), Tamara Kocic (2), Katarina Krpez-Slezak (5, 1p.) -siete inicial-, Jovana Risovic (p.s.), Teodora Velickovic (1), Jelena Agbaba, Andela Janjusevic (2) y Aleksandra Vukajlovic (5).

Espoleado por su importante y terapéutica victoria contra Montenegro (26-31), el combinado que dirige Ambros Martín disputaba un choque vital en su debut en la segunda fase entre dos selecciones empatadas a dos puntos. Ganar suponía seguir soñando con los cuartos y perder, ver las opciones muy lastradas.

Danila So volvió a demostrar que a sus 24 años es ya el mejor argumento ofensivo español, más aún en ataques estáticos o en transiciones. La aragonesa de adopción marcó dos de los tres primeros goles (3-3, min. 5) en un duelo que siguió igualado con una precisión matemática al paso por el 10' (6-6) y por el 15' (9-9).

Katarina Krpez-Slezak, en una acción ofensiva / EFE

Las Guerreras estaban muy fluidas en ataque, pero adolecían de la solidez defensiva del domingo y las serbias que dirige el exseleccionador español José Ignacio Prades encontraban huecos, sobre todo por el centro, con la potente lateral izquierdo Jovana Jovovic (Debrecen) y la corpulenta pivote Dragana Cvijic (Ferencvárosi) como estiletes.

Dos buenas defensas y una parada de Nicole Morales (Atticgo CB Elche) coincidieron con la eclosión de Paula Arcos, una de las jugadoras con más talento del equipo. La petrerí brilló en ataques rápidos y disparó a la selección a un +3 (17-14, min. 25:24) que se vio reducido al 19-17 al descanso más la inexplicable exclusión de la jugadora del Gloria Bistrita sobre la bocina.

La hispanoboliviana Morales regresó con tres sensacionales paradas y Danila So siguió maravillando con los tres goles del parcial de 0-3 que obligó a Prades a parar el partido antes del 35' con 17-22 en el marcador. Las balcánicas estuvieron más de 10 minutos sin ver puerta y, en el quinto intento, España puso el +6 con un gol de Elba Álvarez, del Super Amara Bera Bera (23-17, min. 40).

Jennifer Gutiérrez, en los mejores momentos de las Guerreras / EFE

El excelente trabajo defensivo se veía frenado por los errores en ataque que permitieron acercarse a las serbias con tres goles desde el perfil derecho de Aleksandra Vukajlovic (Minaur Baia Mare) y dos de Krpez-Slezak (Corona Brasov). Tanto, que Ambros Martín pidió tiempo a 9:35 del final con 27-24 en el marcador.

El centro defensivo hacía aguas como en la derrota ante Islas Feroe y del 26-20 se pasó al 27-26 en un parcial de 0-3 que no pudo romper Elba Álvarez con un 'siete metros' que detuvo una notable Risovic que seguía parando. Empató Skrobic (27-27), Cvijic adelantó a las balcánicas por primera vez y por fin sí marcó Danila So de penalti (28-28).

La exclusión de Jovovic y la rigurosa roja a Teodora Velickovic no sirvieron para que España encontrase la luz en ataque y Aleksandra Vukajlovic culminó su gran final con un quinto tanto decisivo que llevó el marcador al 29-31 definitivo. Sí, este equipo está dando pasos adelante, pero no son suficientes.