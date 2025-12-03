En directo
BALONMANO
Barça - PSG, en directo: sigue la EHF Champions League de balonmano, en vivo hoy
Sigue el duelo del Barça ante el PSG en la Liga de Campeones de balonmano
Sergi Bescós I Lázaro
Última hora del partido entre el Barça y el PSG de la EHF Champions de balonmano.
Barça (8-4) PSG l Min 9
Ooootro de Mem. El Barça haciendo mucho daño por el centro. Si el PSG no está más contundente sufrirá mucho
Barça (7-4) PSG l Min 8
¡Nielsen para la pena máxima!
Barça (7-4) PSG l Min 7
Gol de Steins para el PSG pero responde Mem en menos de 10 segundos para el Barça
Barça (6-3) PSG l Min 6
¡Makuuuuuc x2! Máxima ventaja culé en el partidoooo
Barça (4-3) PSG l Min 5
Primera parada del partido de Nielsen. El Barça ataca para ponerse 2 arriba.
Barça (4-3) PSG l Min 5
¡Aleix Gómez se une a la fiesta desde los 7 metros!
Barça (3-3) PSG l Min 4
¡Vaya duelo de tirados nos espera! ¡Otro gol de Prandi!
Barça (3-2) PSG l Min 4
¡¡Otroooo goooool de Dika!! Gran movimiento colectivo de balón.
Barça (2-2) PSG l Min 3
¡¡Gooooooool del Barça!! Ritmo altísimo en este inicio de partido
Barça (1-2) PSG l Min 3
Responde Prandi con un cañonazo con la zurda.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Olmo, KO hasta 2026
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça