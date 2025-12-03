Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

BALONMANO

Barça - PSG, en directo: sigue la EHF Champions League de balonmano, en vivo hoy

Sigue el duelo del Barça ante el PSG en la Liga de Campeones de balonmano

El azulgrana Seif Elderaa, defendido por Frank Cordiés

El azulgrana Seif Elderaa, defendido por Frank Cordiés / FCB

Sergi Bescós I Lázaro

Última hora del partido entre el Barça y el PSG de la EHF Champions de balonmano.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL