El Barça ya se plantea el futuro sin Dika Mem

El Barça prepara la visita de este domingo a la pista del Bada Huesca (18.00 horas) en la Liga NEXUS ASOBAL con la confirmación de que el futuro más o menos inmediato no seguirá ligado a Dika Mem, uno de los jugadores extranjeros más importantes de la historia de la sección.

Fichado como una apuesta de futuro por el dúo David Barrufet - Xavi Pascual tras una temporada en el Tremblay allá por 2016 cuando tan solo tenía 19 años, el lateral derecho galo ha roto todas las previsiones con un crecimiento que lo ha llevado a ser uno de los cinco mejores jugadores del planeta.

En mayo de 2022 y ya con Carlos Ortega en el banquillo, el Barça renovó al internacional 'bleu' una vez más hasta 2027 en lo que será su última ampliación de contrato salvo que la situación dé un giro inviable a día de ahora. De hecho, su futuro estará en el Füchse Berlín, pese a que se habló del Veszprém de 'Pasqui'.

Dika Mem, en SPORT tras ganar el pasado Mundial de Clubs / VALENTÍ ENRICH

Tras un curso en el que vivió martirizado por temas musculares que le obligaron a perderse segundas partes o minutos finales en duelos clave, Dika Mem no vive su mejor temporada como azulgrana. Su 2/8 el pasado jueves en la pista del GOG (28-41) o el 3/10 contra el PSG (29-32) son las dos últimas muestras.

El francés tan solo lleva 28 goles de 54 lanzamientos en la Champions, pese a su gran debut con 6/7 en la pista del RK Zagreb (25-32). De hecho, está muy lejos de su compatriota erigido en líder Tim N'Guessan (43), de los 51 de un Aleix Gómez que ha recuperado la alegría, así como de los 30 de Luís Frade.

En la Liga ASOBAL, entre el problema en un tobillo que sufrió con su selección y lo mucho que lo mima Ortega ha jugado tan solo cuatro partidos con 20 tantos de 34 lanzamientos y es el octavo goleador del equipo, aunque el segundo en promedio por detrás de Dani Fernández (5,28, con 43 en ocho encuentros).

Carlos Ortega da instrucciones a Dika Mem en un partido / EFE

Dika Mem, quien ya estuvo en septiembre visitando las instalaciones del Füchse Berlin, habló recientemente tras un partido de Champions y vino a reconocer que estaba hablando con otros clubs "como todas las otras veces que se acababa su contrato". Esta vez será diferente. No renovará más.

El club ha asumido la situación con total tranquilidad e incluso no sería descartable que se marchase a final de esta misma temporada si los 'Zorros' berlineses ponen un buen dinero encima de la mesa. Con calma, el Barça buscará una alternativa de primer nivel en el lateral zurdo para julio de 2027... ¡o de 2026!