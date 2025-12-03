Última hora sobre el futuro de Dika Mem: "Está valorando un cambio de vida"

El futuro de Dika Mem es una de las patatas calientes que tiene la sección de balonmano del FC Barcelona. El internacional francés tiene una proposición seductora del Füchse Berlín y está cavilando muy profundamente la posibilidad de hacer las maletas con destino a la Bundesliga alemana.

El lateral derecho culé está "valorando un cambio de vida", según comunicó Joan Marín, coordinador del balonmano culé, en el intermedio del duelo de Champions League disputado en el Palau Blaugrana entre el cuadro de Carlos Ortega y el Paris Saint-Germain. Marín reconoció en los micrófonos de 'Esport 3' que no se trata de un tema económico y que será el propio jugador el que decidirá qué destino tomar.

"Dika Mem está valorando hacer un cambio de vida. No es una cuestión de dinero. Él decidirá si quiere seguir o no. Lo único que queremos desde el Barça es que rinda hasta el final de su contrato tal y como lo está haciendo en esta primera parte, que está siendo sensacional", dijo el coordinador de la sección. El capitán culé sumaba siete puntos al descanso contra sus compatriota.

Dika mem, en acción contra el PSG / DANI BARBEITO

Tira balones fuera con Costa

Joan Marín prosiguió admitiendo que Dika Mem ha comunicado al club que su intención "es jugar la próxima temporada" y, de no ser así "se buscaría un relevo". En los últimos días ha salido a la palestra el nombre de Kiko Costa, jugador del Sporting Clube de Portugal que podría aterrizar en el Palau -junto a su hermano Martim- como sustituto del francés. En cuanto a esos rumores, cada vez más fundados, el mandatario barcelonista dijo: "En Portugal hay buen bacalao... es un buen lugar para pescar, aunque hay otros sitios".

Otro de los nombres de la actualidad culé es el de Timothey N'Guessan. El lateral izquierdo y el Barça están en conversaciones para prolongar su vínculo, tal y como informó Marín. "Hemos hablado con él. Tiene la voluntad de quedarse y espero que en breve podamos dar la buena noticia. Todavía le queda un año más de contrato", apuntó.