Carlos Ortega: "Ha sido un partido espectacular; hemos defendido a un nivel soberbio"

El entrenador del Barça, Carlos Ortega, destacó este jueves el nivel defensivo "soberbio" del equipo, pese a la escasa aportación en portería de Emil Nielsen y Viktor Hallgrímsson, como la clave para superar a su particular 'bestia negra', el Magdeburgo, al que derrotaron por 29-36 para asaltar el liderato del Grupo B de la Liga de Campeones de balonmano.

"Ha sido un partido espectacular. Quizá no ha habido demasiada portería, pero hemos defendido a un nivel soberbio. Estoy muy satisfecho con el equipo: la dinámica es muy buena y el ambiente en el vestuario es fantástico. Éste es el camino; tenemos que intentar llegar así, jugando de esta manera, al cruce de cuartos,", apuntó el técnico azulgrana a los medios del club catalán.

El preparador malagueño también resaltó que, tras la salida de diez jugadores en el mercado estival, había muchas incógnitas, pero que han conformado un equipo que combina experiencia y juventud "con hambre", logrando que todos se complementen "a la perfección" para trenzar una racha que alcanza ya las 41 victorias en 42 partidos oficiales esta temporada.

A pesar de la victoria, Ortega quiso referirse al arbitraje, del que no quedó "satisfecho" por la gestión del juego pasivo sobre el conjunto alemán, que, a su juicio, mostró "una diferencia increíble" en criterios.

"Parar el partido, jugar largo y tardar tanto en levantar el pasivo no encaja con mi manera de entender el balonmano. Creo que había un equipo que jugaba claramente a balonmano, y otro que necesitaba descansar más porque hace menos cambios. Jugarlo largo constantemente y su juego de uno contra uno hace que pierdan tiempo de manera descarada; así lo veo yo", explicó.

Por su parte, el extremo reconvertido a lateral, Blaz Janc, aseguró que realizaron un partido "casi perfecto", en el que mostraron cómo deben plantear los encuentros ante el Magdeburgo, destacando "una defensa muy buena" que no permitió goles fáciles.

Finalmente, el jugador más valorado del choque señaló que "es la línea a seguir" y alabó al grupo, al que definió como "increíble", y aseguró que mantendrán este ritmo para intentar lograr todos los títulos.