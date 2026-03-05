El 'Nielsen serbio' estremece la Champions con el Füchse

En el balonmano, tener un portero de plenas garantías suele ser sinónimo de éxito y un día malo de los dos giardametas en un partido decisivo es a menudo o casi siempre el preludio de una derrota. El Barça está de enhorabuena (hasta el 30 de junio) con el danés Emil Nielsen y tres cuartos de lo mismo le sucede al Füchse Berlin con Dejan Milosavljev.

Además, son parecidos físicamente y en sus prestaciones. Ambos tienen problemas para controlar el peso y por eso resulta aún más impresionante verlos ir al suelo como felinos con sus dimensiones. El danés cumple 29 años el martes que viene, mide 1,96 metros y está en torno a 120 kilos; el serbio cumplirá 30 en dos semanas, mide 1,96 y ronda los 130 kilos.

A la espera de juntar a las órdenes de Nicolej Krickau a su gran estrella danesa Mathias Gidsel, a su compatriota Simon Pitlyck (fichado para la próxima temporada) y al azulgrana Dika Mem (fichado para julio de 2027 si no se adelanta su llegada), los 'Zorros' son firmes candidatos al título en la actual EHF Champions League y ya están en cuartos de final.

Milosavljev, expectante contra el Aalborg / EHF

Este miércoles el Füchse selló la primera plaza del grupo en un duelo ante el Aalborg danés con condicionantes similares al Magdeburgo - Barça de este jueves (20.45 h). El cuadro alemán ganó a domicilio por 31-35 en el Sparekassen Danmark Arena con ocho goles de Gidsel y una exhibición de Milosavljev en el equipo en el que milita el emblemático exazulgrana Aitor Ariño.

Nacido en Pancevo hace casi 30 años, el meta formado en el RK Jugovic de su país ya estuvo a punto de dar un enorme disgusto a los Hispanos hace dos años en la clasificación para el Mundial de 2025 en un duelo a ida y vuelta que los de Jordi Ribera superaron prácticamente sobre la bocina. Por momentos, 'Milo' fue una auténtica pesadilla.

Más o menos lo mismo que este miércoles para el Aalborg. El serbio realizó un total de 17 paradas, bastantes de ellas a bocajarro ante un rival que apuesta por el juego rápido y, a ser posible, en contragolpes o en transiciones en segunda y tercera oleada. Un 35,42% de efectividad que contrasta con el 20,45 del veterano y laureadísimo Nicklas Landin en el otro lado (9/44).

Milosavljev, un portero con mucho carácter / INSTAGRAM

El único que pudo con Milosavljev fue Mads Hoxer (8/10), un lateral derecho internacional danés de 25 años que vendría de perlas al Barça y que gusta bastante en la secretaría técnica. El 7/14 de Thomas Arnoldsen o el 1/4 del alemán canterano azulgrana Juri Knorr son un par de ejemplos para explicar lo que hizo el balcánico.

Con 105 paradas y un 32% de acierto, es una de las estrellas de la actual Champions, aunque Nielsen lo supera con 129 intervenciones positivas y un 35% de efectividad. El futuro azulgrana Sergey Hernández está en 79 y 34% en el Magdeburgo y Rodrigo Corrales, en 66 y 27% en el Veszprém por detrás del sueco Appelgren (88 y 30%).

En la Bundesliga, Dejan Milosavljev se lo suele tomar con más calma y se queda en un 29,06% de efectividad, por el 32,23% de su compañero Lasse Ludwig (23 años), un portero muy prometedor que le discute más los minutos en el torneo doméstico.