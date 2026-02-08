Jesús Velasco, un sinónimo de éxitos en los banquillos

Jesús Velasco lo ha vuelto a hacer de la manera más espectacular posible y siendo siempre fiel a los postulados que lo han convertido en el entrenador más laureado de la historia del fútbol sala: propuesta atractiva desde la posesión, perfecta combinación de ataque 4-0 con balones en largo hacia el pívot con el 3-1, riesgos controlados con el juego de pies del portero, solidaridad colectiva y una mezcla entre libertad creativa y disciplina táctica.

El único técnico capaz de ganar un Europeo de selecciones y de clubs (dos Champions con Movistar Inter en 2017 y 2018 más una con el Barça en 2022) tuvo una corta carrera como jugador, aunque llegó a militar en la máxima categoría con el Toledart hasta que colgó las zapatillas en 1991 con 24 años y dos más tarde se licenció en Educación Física en el INEF de Madrid.

Su carrera en los banquillos como ayudante en club toledano la inició con apenas 25 años y con 30 años recién cumplidos ya dirigía al CLM Talavera, de donde pasó al Extremadura de Cáceres y también se hizo cargo de la selección española sub'18. Ahí decidió emprender la aventura italiana para iniciar una carrera llena de éxitos.

Dirigió al Torino, regresó una temporada a España para entrenar a Xota y emprendió el camino de regreso al país de la bota para dirigir al Petrarca, al Prato y al Luparense con un espectacular balance global de seis Ligas italianas, cuatro Copas de Italia y cinco Supercopas de Italia desde 1999 hasta 2009.

Su primera obra maestra en España la llevó a cabo en Caja Segovia, con el exazulgrana Esquerdinha, el meta Cidao (un avanzado en el juego con los pies), el argentino Matías (actual seleccionador albiceleste) y uno de los grandes mitos azulgranas, Sergio Lozano (estaba cedido), el cuadro castellano-manchego llevó al quinto partido de la final liguera al Barça de las estrellas de Marc Carmona.

Velasco estuvo otros dos años en Segovia, hasta que en 2012 el mítico experiodista José María García le confió el proyecto de Movistar Inter. Allí hizo historia con el mago Ricardinho, el exazulgrana Carlos Ortiz, el gallego Pola, Jesús Herrero en la portería y el polémico Rafa Rato atrás. Dos Champions, cinco Ligas, tres Copas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas fue su bagaje.

Velasco y 'Chicho', su ayudante en Inter y en la selección / RFEF

En 2019 dejó Inter pese a los intentos de los dirigentes y se tomó un año sabático. Regresó en la exótica experiencia del ACCS parisino con Ricardinho, Ortiz y el luso Bruno Coelho para ganar la liga francesa y hacer sufrir al Barça en la Champions 2020-21 (2-1 en octavos). Ese verano Jodi Torras se salió con la suya y lo fichó para sustituir a Andreu Plaza de cara a la temporada 2021-22.

El cuadro azulgrana ganó la liga, su cuarta Champions en Riga, la Copa de España y la Supercopa con un juego preciosista que primaba excelentes individualidades como Sergio Lozano, Dyego y Ferrao sin olvidar el orden y el colectivo. Las dos temporadas siguientes estuvieron marcadas por las lesiones, aunque las saldó con una Liga, una Copa de España, una Copa del Rey y una Supercopa.

El Barça quiso renovarlo, pero se fue a La Roja por temas profesionales y personales. Fue nombrado seleccionador el 1 de noviembre de 2024, justo tras el traumático KO ante Venezuela en octavos del Mundial. Dio un giro al equipo con listas de 30 jugadores, agitó el vaso, multiplicó la confianza del grupo, ganó todos los partidos de clasificación y ya tiene el oro continental con un Antonio sensacional.

Felicidad total

"Este título supone un golpe de alegría y orgullo para todo el fútbol sala español y más después de diez años sin títulos. Volver a ser campeones de Europa es muy importante para la selección y para todo el fútbol sala en España", se felicitó Jesús Velasco por un éxito que le hizo perder su habitual flema.

Jesús Velasco, felicitado por el presidente federativo Rafael Louzán / RFEF

"Ponernos 2-0 tan pronto no nos hizo bien. Portugal nos dominó en el primer tiempo y nos sobrepasó. Ahí Dídac nos salvó varias veces y el gol de Antonio (ambos del Barça) antes del descanso nos dio aire. Portugal nos hizo más grandes. Ganar a un equipo así te da fuerza y confianza para el futuro", prosiguió el toledano.

"Esto es deporte y hay que disfrutarlo, porque no sabes cuándo volverás a ganar. Para mí es un objetivo cumplido, un desafío más en mi carrera, pero siempre con los pies en el suelo", concluyó el llamado entrenador 'milagro'. No, aquí no hay milagros. Aquí hay talento, trabajo, convicción, liderazgo y gestión de grupo... Un maestro de los banquillos.