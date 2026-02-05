Ortega retirará la capitanía del Barça a Dika Mem

El Barça se entrenó este jueves al completo tras la llegada de los internacionales y apenas tendrá dos sesiones antes de la Copa de España que se disputa este fin de semana en la localidad canaria de Telde.

El sorteo deparó para los vigentes campeones un complicado duelo este sábado a las 18.30 horas en las semifinales ante el Bidasoa Irun, quizá el equipo más sólido entre los aspirantes a acabar con la tiranía azulgrana en las competiciones nacionales y el que más problemas suele crear.

Carlos Ortega analizó cómo ve al equipo e hizo un importante anuncio sobre Dika Mem. "Los internacionales están en forma, pero después de casi dos meses no se recuerdan los mecanismos. Tenemos que agarrar la sintonía muy rápidamente. Cometeremos errores, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible", comentó.

Blaz Janc, con la bola en la sesión de este jueves / FCB

"A nivel táctico, todos traen los mecanismos y las costumbres de sus equipos nacionales. Y en muchos casos, con cosas olvidadas. Hay que volver a retomar las cosas, tanto en defensa como en ataque, volver a nuestra rutina y cambiar el chip de sus equipos nacionales por el chip del Barça", insistió Ortega.

"Nos jugamos un título y, si me pongo en el papel de nuestros rivales, nos pillan después de mucho tiempo separados y yo pondría toda la carne en el asador. El calendario está muy apretado, pero los jugadores prefieren ahora la Copa de España a jugarla antes de Nochebuena y de Navidad", señaló el malagueño.

"Para mí el Bidasoa tiene sin duda la segunda mejor plantilla española y han sido capaces de competir bastante bien con los equipos grandes. Nos han puesto las cosas difíciles muchas veces y les tengo el máximo respeto. Seguro que han preparado muy bien el partido y nos va a costar mucho", explicó.

'Tema Dika Mem'

Uno de los puntos calientes de la temporada ha sido Dika Mem. Después de muchos rumores, se confirmó que el francés no renovará su contrato que expira en junio de 2027 y su destino será el Füchse Berlin. Incluso en un principio no se descartó su marcha el próximo verano, pero los 'Zorros' no quieren pagar.

Gonzalo Pérez de Vargas, con el técnico Carlos Ortega / EFE

Cabe recordar que Carlos Ortega retiró la capitanía a Gonzalo Pérez de Vargas cuando se supo su marcha al Kiel. Y hará lo mismo con Dika Mem, pero no en plena temporada. "Es una decisión del entrenador, que soy yo. Por el momento de temporada en el que estamos, creo que no sería bueno cambiar el capitán", dijo.

"El equipo está funcionando bien. He hablado con jugadores, con los otros capitanes y no veo un cambio ahora. Eso sí, por descontado que la temporada que viene Dika no será el capitán. Ahora el cambio no sería bueno para el equipo y aquí se trata de que el equipo funcione", explicó. ¿Quién lo sucederá?