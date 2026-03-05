Magdeburgo - Barça, en directo: EHF Champions League, hoy en vivo

Magdeburgo y Barça se miden en la EHF Champions League en un duelo clave por la primera plaza del grupo.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

MIN 38 MAGDEBURGO 20-22 BARCELONA Parada clave de Hallgrimsson cuando el Magdeburgo buscaba el ataque que lo volviera a colocar a un punto del Barça. Nielsen continúa en el banquillo.

MIN 34 MAGDEBURGO 18-19 BARCELONA Anota N'Guessan después de unos primeros 30 minutos en los que el francés estuvo muy errático.

MIN 33 MAGDEBURGO 17-19 BARCELONA ¡Dani Fernández recupera la ventaja de dos puntos para el Barça! Ha arrancado fuerte el Barcelona en el segundo tiempo

MIN 30 MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA Se reanuda el partido. Arranca la segunda mitad en Alemania

MIN 30 ¡Descanso en el GETEC ARENA! Ni Barça ni Magdeburgo han conseguido anotar tras el tiempo muerto de Carlos Ortega. La ocasión más clara la ha tenido Dika Mem, pero Sergey Hernández ha respondido con una mano excelente. ¡El partido deberá decidirse en el segundo tiempo! MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA

MIN 28 MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA Ortega solicita tiempo muerto y para el partido. El técnico del Barça busca que su equipo se vaya un punto por encima al entretiempo. La pelota será para los azulgranas.

MIN 28 MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA Últimos dos minutos terribles del Barcelona, que ha perdido una ventaja conseguida de tres puntos. Restan 90 segundos para llegar al tiempo de descanso

MIN 24 MAGDEBURGO 13-15 BARCELONA ¡Golazo de Fàbregas! Ludovic recupera un balón y bate desde el suelo a Sergey Hernández. Mientras tanto, Carlos Ortega reemplaza a Nielsen por Hallgrimsson.

MIN 23 MAGDEBURGO 12-14 BARCELONA Llega el primer tiempo muerto del encuentro. Lo ha solicitado Bennet Wiegert, técnico del Magdeburgo.