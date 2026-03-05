En directo
BALONMANO
Magdeburgo - Barça, en directo: EHF Champions League, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el duelo entre Magdeburgo y Barça
David Raurell
Magdeburgo y Barça se miden en la EHF Champions League en un duelo clave por la primera plaza del grupo.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
MIN 38
MAGDEBURGO 20-22 BARCELONA
Parada clave de Hallgrimsson cuando el Magdeburgo buscaba el ataque que lo volviera a colocar a un punto del Barça.
Nielsen continúa en el banquillo.
MIN 34
MAGDEBURGO 18-19 BARCELONA
Anota N'Guessan después de unos primeros 30 minutos en los que el francés estuvo muy errático.
MIN 33
MAGDEBURGO 17-19 BARCELONA
¡Dani Fernández recupera la ventaja de dos puntos para el Barça!
Ha arrancado fuerte el Barcelona en el segundo tiempo
MIN 30
MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA
Se reanuda el partido. Arranca la segunda mitad en Alemania
MIN 30
¡Descanso en el GETEC ARENA!
Ni Barça ni Magdeburgo han conseguido anotar tras el tiempo muerto de Carlos Ortega. La ocasión más clara la ha tenido Dika Mem, pero Sergey Hernández ha respondido con una mano excelente.
¡El partido deberá decidirse en el segundo tiempo!
MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA
MIN 28
MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA
Ortega solicita tiempo muerto y para el partido.
El técnico del Barça busca que su equipo se vaya un punto por encima al entretiempo. La pelota será para los azulgranas.
MIN 28
MAGDEBURGO 16-16 BARCELONA
Últimos dos minutos terribles del Barcelona, que ha perdido una ventaja conseguida de tres puntos.
Restan 90 segundos para llegar al tiempo de descanso
MIN 24
MAGDEBURGO 13-15 BARCELONA
¡Golazo de Fàbregas! Ludovic recupera un balón y bate desde el suelo a Sergey Hernández.
Mientras tanto, Carlos Ortega reemplaza a Nielsen por Hallgrimsson.
MIN 23
MAGDEBURGO 12-14 BARCELONA
Llega el primer tiempo muerto del encuentro. Lo ha solicitado Bennet Wiegert, técnico del Magdeburgo.
MIN 20
MAGDEBURGO 12-12 BARCELONA
Otra expulsión de dos minutos más. Ludovic Fàbregas se marcha al banco tras golpear fortuitamente la cara de un rival.
