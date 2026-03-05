Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones Barça
BALONMANO

Magdeburgo - Barça, en directo: EHF Champions League, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Magdeburgo y Barça

El Barça ansía profanar el fortín del Magdeburgo

El Barça ansía profanar el fortín del Magdeburgo / FCB

David Raurell

Magdeburgo y Barça se miden en la EHF Champions League en un duelo clave por la primera plaza del grupo.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

