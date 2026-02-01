Dinamarca cierra el círculo y conquista el ansiado oro continental

La selección danesa de balonmano cerró el círculo y, tras coronarse campeona olímpica en 2024 y del mundo en 2025, logró este domingo el ansiado oro continental, que se le resistía desde el año 2012, al imponerse por 34-27 a Alemania en la final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega.

Un encuentro que en poco o nada se pareció, pese al claro resultado final, al duelo que ambos conjuntos disputaron en la segunda fase y en el que los daneses se impusieron por 26-31, ni mucho menos a la final de los Juegos Olímpicos de París, en la que lo nórdicos ganaban por un contundente 9-19 completados los primeros veinte minutos de juego.

En esta ocasión, los de Nikolaj Jacobsen, ganadores de los cuatro últimos mundiales, tuvieron que 'picar piedra' de lo lindo para acabar con la resistencia de una Alemania que, aferrada a las paradas de Andreas Wolff, que cerró el choque con catorce intervenciones, vendió más cara que nunca la derrota.

Pero la calidad y profundidad del banquillo, un equipo sin fisuras, acabó por llevar a la victoria a una Dinamarca en la que jugaron un papel fundamental habituales secundarios como el portero Kevin Moller, elegido mejor jugador de la final.

El guardameta del Flensburgo, que sustituyó a falta de diez minutos para la conclusión del primer período a Emil Nielsen, que no alcanzó en la final el nivel de excelencia que acostumbra, replicó cada parada del alemán Andreas Wolff con una oportuna intervención.

Una circunstancia que permitió a Dinamarca no sólo conservar los dos tantos de ventaja (18-16) con los que cerró la primera mitad, sino aumentarla un poco más (22-19) cumplidos los primeros diez minutos del segundo período, gracias a un gol de Thomas Arnoldsen.

El joven central, que se recuperó a tiempo de la lesión que sufrió el pasado mes de noviembre para disputar las semifinales y la final del Europeo, se convirtió en otra de las claves del conjunto danés.

Armado de un poderoso lanzamiento, como atestiguaron los cinco goles con los que cerró la final, Arnoldsen se convirtió en el complemento perfecto en ataque para la pareja que forman los laterales Simon Pytlick y Mathias Gidsel, nombrado mejor jugador del torneo.

Un trío que llevó a Dinamarca a situarse cruzado el ecuador de la primera mitad con una ventaja de cuatro goles (26-22) que pareció sentenciar la final ante el evidente cansancio de la selección alemana.

Ni así se rindió el conjunto germano, que por unos minutos soñó con la posibilidad de aguar la fiesta a los daneses tras situarse a tan sólo dos tantos (29-27) a menos de seis minutos para la conclusión con el paso a un ataque con siete jugadores de campo.

Pero un penalti fallado por Nils Lichtlein y la tarjeta roja vista por Jannik Kohlbacher, la segunda para el equipo alemán tras la recibida por Tom Kiesler en la primera mitad, acabaron con el sueño germano.

Circunstancia que convirtió, como reflejó el 34-27 final, los últimos instantes en una fiesta para el equipo danés, que catorce años después conquistó su tercer título continental tras los logrados en Noruega en 2008 y en Serbia en 2012

Lucin conduce a Croacia a la medalla de bronce

La selección de Croacia se colgó la medalla de bronce tras imponerse este domingo por 33-34 a la de Islandia, en un encuentro que los balcánicos, vigentes subcampeones del mundo, parecieron dejar sentenciado a falta de diez minutos para el final.

Nada más lejos de la realidad, ya que Islandia de la mano de un espectacular Omar Ingi Magnusson, que no erró ni uno solo de los doce lanzamientos que intentó en el partido, se situó a tan sólo un tanto (32-33) a poco más de un minuto para el final.

Pero el central Tim Lucin, máximo realizador del conjunto balcánico con nueve dianas, no estaba dispuesto a que nada le apartase del podio y con una nueva asistencia, la novena del partido, permitió a Filip Glavas firmar el 32-34 que acabó con el sueño islandés.

Ficha técnica:

34 - Dinamarca: Nielsen; Hansen (7, 4p), Gidsel (7), Lauge (-), Pytlick (8), Magnus Landin (-) y Saugstrup (1) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Kirkelokke (2), Jakobsen (3), Mensah (-), Andersson (-), Hoxer (1), Arnoldsen (5), Svane (-) y Lasse Moller (-)

27 - Alemania: Wolff; Zerbe (2), Langhoff (-), Golla (5), Kiesler (-), Koster (4) y Knorr (5) -equipo inicial- Spath (ps), Lichtlein (2, 1p), Schluroff (-), Uscins (2), Semper (1), Dahmke (-), Mertens (1), Grgic (5) y Kohlbacher (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-6, 10-7, 12-11, 16-14 y 18-16 (Descanso) 21-19, 22-19, 26-22, 27-24, 30-27 y 34- 27 (Final)

Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE). Expulsaron con tarjeta roja directa a los jugadores de Alemania Tom Kiesler (m.14) y Jannik Kohlbacher (m.57). Además, excluyeron dos minutos a Pytlick, Arnoldsen y Kirkelokke por Dinamarca; y a Kiesler, Grgic y Golla por Alemania.

Incidencias: Final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputada en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).