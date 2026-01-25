Los azulgranas Dika Mem y Fàbregas 'amenazan' a su compañero Emil Nielsen

La selección francesa vivió uno de los momentos más duros de su exitosa historia reciente en los Juegos Olímpicos de París'24 que supusieron la retirada del mejor jugador del presente siglo, el exazulgrana Nikola Karabatic. Con tan solo cinco puntos en la fase de grupos, los de Guillaume Gille fueron cuartos de grupo y se midieron en octavos al primero del otro, Alemania.

En su mejor partido del torneo, los 'bleus' ganaban a los que acabaron siendo subcampeones por dos goles a 12 segundos del final (27-29). Renars Uscins marcó de penalti en una acción que provocó la exclusión de Ludovic Fàbregas, Dika Mem perdió la bola a seis segundos del final, el germano letón forzó la prórroga (29-29) y ahí reinaron los alemanes por 35-34.

Seis meses después de conquistar el oro en el Europeo, Francia sufrió un duro contratiempo del que se levantó cinco meses más tarde con el bronce en el Mundial de 2025. Ahora, los franceses encaraban el Europeo con el objetivo de revalidar el título y volver a demostrar que siguen muy vivos.

Francia pasó con dos puntos a la Ronda Principal del Europeo, pero su derrota en la primera jornada de la segunda contra los daneses por 29-32 supuso un duro golpe que ha quedado mitigado este sábado con una exhibición frente a Portugal (46-38) en un duelo que dominaban al descanso por 28-15.

Dos azulgranas han sido las estrellas del partido. En una etapa complicada al confirmarse su marcha del Barça a finales de la próxima temporada (al Füchse Berlin) y por su rendimiento irregular, Dika Mem ha brillado como en sus mejores tiempos con ocho goles de ocho lanzamientos.

El que no suele fallar casi nunca es Ludovic Fàbregas. El pivote de la Catalunya Nord marcó seis de sus siete lanzamientos desde el pivote en una posición en la que tuvo enfrente a su compañero de equipo Luís Frade (5/6) y al 'muro' lusocubano Victor Iturriza, un jugador que estuvo a punto de vestir de blaugrana con David Barrufet en la dirección deportiva y Xavi Pascual en el banquillo.

Dinamarca depende de sí misma para pasar a semifinales, aunque no puede fallar el lunes contra una Alemania que lo ha ganado todo y se jugará la primera plaza del grupo. Si no ganan los de Emil Nielsen, Francia estaría al acecho siempre que venza a España el lunes y el miércoles a una selección germana que podría tenerlo todo hecho.

La mejor noticia para el Barça es el partidazo de su capitán, un Dika Mem que debe ser clave en el gran objetivo de recuperar el título en la Champions. También destacó con cinco goles y tres errores el exbarcelonista Melvyn Richardson (ahora en el Orlen Wisla Plock) y anotó dos otro ex como el extremo derecho Yanis Lenne.