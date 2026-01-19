El Barça ya conoce a su primer rival en la Copa de España

El Barça se enfrentará al Irudek Bidasoa Irún y el Dicorpebal Logroño La Rioja jugará contra el Recoletas Atlético Valladolid en las semifinales de la Copa de España de balonmano, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en el Cabildo de Gran Canaria.

El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria). El Barça llega a la cita como primer clasificado de la competición doméstica, con 30 puntos después de 15 victorias en 15 jornadas. Será el primer partido para los de Carlos Ortega tras el parón internacional con hasta 11 azulgranas repartidos con sus respectivas selecciones.

De hecho, el equipo regresó el pasado miércoles a los entrenamientos para preparar los primeros compromisos con apenas unos pocos efectivos. El técnico azulgrana solo cuenta con Timothey N’Guessan, Antonio Bazán, Petar Cikusa, Djordje Cikusa, Òscar Grau y Adrián Sola, mientras el resto de la plantilla se va incorporando de nuevo.

Los partidos de semifinales, programados para el sábado 7, se jugarán a las 10.00 y a las 12.00 horas, en tanto que el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la final tendrán lugar el domingo 8 a las 10.00 y a las 12.30 horas, ha avanzado el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, Blas Parrilla.

Al término del sorteo que ha decidido los primeros emparejamientos, Parrilla ha hecho "un llamamiento a toda la afición para que acuda en masa" a esta cita deportiva.

Ya que "es la primera vez que se organiza un evento masculino de esta envergadura" en materia de balonmano en Gran Canaria, "con toda la historia que tiene este deporte aquí", ha destacado Parrilla, que es también presidente de la Federación Canaria, además de vicepresidente de la Española.

Blas Parrilla ha querido destacar, por otra parte, que las entradas para los partidos de semifinales y final de la Copa de España se pondrán a la venta previsiblemente esta semana, a partir del miércoles, en principio, y que se proyecta comercializar un solo abono al precio de 20 euros que dará acceso a todos los partidos.

La Minicopa, en juego

Ello incluye los de la llamada Minicopa, que se enfrentarán por el título de su categoría a los cuatro clubes juveniles que ocupan las primeras posiciones en su competición.

Se trata de Irudek Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid ING Fraile, que lucharán en la primera semifinal, y el Barça y el Balonmano Logroño La Rioja, que se disputarán la segunda, conforme a un segundo sorteo celebrado para decidir los rivales juveniles del sábado 7 de febrero.

La cita ha sido aprovechada por las autoridades locales para valorar la importancia de acoger la batalla última por el título en Gran Canaria.

"En esta isla estamos preparados para recibir la Copa de España de Balonmano", como resultado de un esfuerzo de meses durante los cuales administraciones insular, autonómica y municipal de Telde "hemos jugado en equipo" para conseguir ser sede de la competición, ha declarado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

También ha apuntado que se trata de "una más de las competiciones deportivas de alto nivel que se celebran en la isla, de todas las disciplinas", aunque matizando que llega dando respuesta a un deseo singular, porque "el balonmano tiene y ha tenido un rincón especial" en Gran Canaria.

Y en todo el archipiélago en general, donde, si bien en la actualidad no hay equipos de primera línea masculinos de esa modalidad deportiva, "ha habido muchos clubes que han sido referentes a nivel nacional" y también lo han sido jugadores concretos, como el internacional Dani Sarmiento, ha subrayado el consejero de Educación y de Deportes del Gobierno canario, Poli Suárez.