BALONMANO
España jugará en mayo contra Georgia o Israel por una plaza en el Mundial 2027
La eliminatoria de los 'Hispanos' contra Georgia o Israel empezará con el partido de ida entre el 13 y el 14 del próximo mes de mayo en territorio español, y acabará con el de vuelta, entre el 16 y el 17 del mismo mes
EFE
La selección española masculina de balonmano luchará el próximo mes de mayo ante la ganadora del cruce entre Georgia e Israel, de la Fase de Clasificación 2, por un puesto en el Mundial de 2027, según el sorteo celebrado este sábado en Herning (Dinamarca), donde este domingo acaba un Europeo en el que los Hispanos ya quedaron eliminados.
La selección dirigida por Jordi Ribera sabrá si el rival el Georgia o Israel entre el 18 y el 22 de marzo, fechas en las que se disputará ese enfrentamiento de la Fase de Clasificación 2, informa la RFEBM.
La eliminatoria de España contra Georgia o Israel empezará con el partido de ida entre el 13 y el 14 del próximo mes de mayo en territorio español, y acabará con el de vuelta, entre el 16 y el 17 del mismo mes. Si los Hispanos superan esta ronda final, obtendrán su billete para el Campeonato del Mundo, que se disputará del 13 al 31 de enero del próximo año en Alemania.
Por Europa ya han asegurado su clasificación Croacia, Islandia, Portugal y Suecia, al ser las cuatro mejores selecciones del Europeo 2026, sin contar a las finalistas, Dinamarca, como vigente campeona, y Alemania, en calidad de anfitrión.
