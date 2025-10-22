Hallgrímsson: "Para los partidos más importantes, Nielsen es el indicado”

El Barça se mide este jueves (20.45 horas) al Orden Wisla Plock en el que ha sido seleccionado por la EHF como el 'Partido de la Semana' en la Champions. Un duelo de reencuentros, entre ellos el del guardameta azulgrana Víktor Hallgrímsson, que disputó la pasada temporada en las filas del conjunto polaco.

El islandés llegó a Plock en 2024 "después de una época difícil en el Nantes". "Estoy muy agradecido por haber tenido esta oportunidad. Y, sobre todo, ganar el campeonato polaco fue un gran momento para mí y un momento muy importante para el club", recuerda sobre su etapa en el equipo.

Para Hallgrímsson, volver a la que fue su casa es "una gran sensación". "Es bueno volver a ver el estadio, al equipo y a la afición; será muy emocionante. Algunos aficionados del Wisla ya me han escrito diciendo que tienen muchas ganas de volver a verme", explicó en declaraciones a los medios oficiales de la Champions.

Nielsen, guardameta del Barça / Dani Barbeito

El islandés, que ha jugado en cinco equipos en cinco países distintos en los nueve años, se encuentra en pleno proceso de adaptación a la ciudad y a su nuevo equipo y para ello cuenta con un aliado en el vestuario, el también guardameta, Emil Nielsen. “Me gusta mucho Emil, como jugador y aún más como persona; es una persona encantadora. Hablamos danés y pasamos mucho tiempo fuera de la cancha", afirmó el azulgrana en declaraciones a los medios oficiales de la EHF Champions. Hallgrímsson tiene claro que 'puedo aprender mucho de él y de nuestro entrenador de porteros, Tomas Svensson; somos un gran equipo. Ahora mismo, Emil y yo compartimos mucho tiempo bajo los palos, pero sé que para los partidos más importantes, Emil es el indicado”.

Duelo complicado ante un rival al alza

El Wisla ha arrancado la temporada europea con un balance similar al de los azulgranas, con pleno de victorias en cinco jornadas y una sola excepción, el partido contra el Magdeburgo que se saldó con derrota para ambos. Unos resultados que sitúan al Barça como segundo del Grupo B y al Orden Wisla Plock en la tecera plaza por peor balance de goles.

Hallgrímsson, durante un partido / Dani Barbeito

El buen inicio no ha sorprendido a Hallgrímsson que alabó los nuevos fichajes del equipo, entre ellos el del exazulgrana Melvyn Richardson, de quien asegura es "un mediapunto excepcional". Por otro lado, "Sergei Kosorotov, que regresó del Veszprém, es un gran tirador y Torbjørn Bergerud es un portero experimentado. Antes, el Plock era famoso por su defensa, y ahora ha incorporado más opciones de ataque, y tiene un gran entrenador".

Para el actual portero azulgrana, pese a que "el Barça tiene un equipo fuerte con jugadores experimentados", el partido contra el combinado que dirige el español Xavi Sabaté no será fácil. "Sé por haber jugado allí que es difícil vencer al Plock en su cancha, ya que su afición le da un impulso extra", afirmó.

El Barça por su parte, también afronta con garantías el partido. "Jugamos muchos partidos, incluyendo la victoria en el Mundial de Clubes, así que estábamos un poco cansados en los dos últimos encuentros, principalmente en la liga contra el Granollers. Pero ahora, con dos días libres, estamos listos para el 'Partido de la Semana'", afirmó el islandés.