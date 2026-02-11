Las ilusiones de Adrián Sola, la nueva joya del Barça

Formado en la cantera del Club Deportivo Cantolagua de su Sangüesa natal, la trayectoria del navarro Adrián Sola (16 de abril de 2008) presenta una progresión meteórica que le ha permitido saltarse etapas, jugando con alevines como infantil y ahora en el primer equipo azulgrana con el que debutó con tan solo 17 años.

Es un jugador diferente que cautiva por su personalidad en la pista a dos meses de cumplir 18 años y por su seguridad cuando explica sus ilusiones y su deseo de seguir aprendiendo. Tras llegar a la cantera azulgrana en el verano de 2023 en edad cadete como lateral derecho, ahora brilla como extremo derecho en el filial y en el primer equipo en edad juvenil.

Cada vez que hay rotaciones en el extremo derecho o Blaz Janc exhibe su polivalencia como lateral, Carlos Ortega demuestra su confianza en el ex del Anaitasuna. Sola tiene margen de mejora con la muñeca, ya que en cuanto a potencia fusila a los porteros por ese pasado como lateral. El azulgrana habló con SPORT tras participar en la victoria ante el Horneo Eón Alicante (51-22) y ya suma 61 goles en esta Liga Endesa.

Adrián Sola, mentalidad y talento / DANI BARBEITO

"Es un sube y baja de equipos. Siempre que el primer equipo está aquí y hay partidos, suelo estar con ellos. Y cuando se van, por ejemplo al Europeo, bajo al filial de Plata porque puedo seguir jugando con ellos. En el juvenil la verdad es que no he estado nada, pero lo llevo bastante bien, estoy contento y agradezco mucho al club las oportunidades que me está dando", comentó a pie de pista.

En cuanto a sus ilusiones, en sus inicios Sola "sí soñaba con llegar hasta aquí, pero no tanto... no tan bestia, por decirlo así. Desde el año que me fui al 'Anaita', tenía claro que quería llegar a jugar en el Barça y empezar desde las categorías inferiores. Y sigo siendo un chaval que está viviendo su sueño y que seguirá luchando por conseguirlo".

En cuanto al cambio de posiciones, el navarro explicó: "Lo más difícil ha sido retransformarme al extremo en el sentido de cambiar mi manera de saltar, el disparo, localizar mejor los lanzamientos... Es lo que más me costó al principio y lo demás se me ha hecho bastante ameno. Era alevín de primer año y me subían con el infantil como extremo. Así hasta que me fui al Anaitasuna y allí pasé a jugar de lateral y aquí volví otra vez al extremo".

Adrián Sola no se pone límites / DANI BARBEITO

"Estoy contento, pero me gustaría dominar mejor las dos posiciones y me intento exigir siempre más. Soy muy joven, tengo mucho que aprender y esto no ha hecho más que empezar. Me agarro a mis compañeros para que me enseñen y me están ayudando mucho. Lo más difícil es defender de segundo (al lado de los dos del centro o 'tres') y Carlos me están metiendo mucha caña en que aprenda a defender. Estoy mejorando bastante", apuntó Sola.

El azulgrana es uno de los muchos jugadores que están en el radar de los Hispanos. "A Jordi Ribera lo vi cuando fui a preparar el CESA (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas), hablamos un momento y me vaciló un poco, me dijo que a ver cuando voy a estar con ellos. Tengo que seguir trabajando, porque la selección es uno de mis objetivos", dijo con una mezcla perfecta de descaro, humildad e ilusión.