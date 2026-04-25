En Grecia ya desvelan la oferta del Barça a Mike James

El día posterior a una derrota del Barça de basket suele venir acompañado de algún presunto interés, algún posible fichaje o alguna hipotética operación que pretende llevar a cabo el conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada.

Pero la realidad es que el Barça se despidió este viernes de la Euroliga tras caer eliminado en el play-in después de perder en Mónaco por 79-70. Un K.O. prematuro durísimo para una sección que ha pasado de disputar finales a cuatro de la competición a verlas por la televisión. Este año, ni el playoff, en una decepción inesperada, fuera de los planes del equipo a principio de temporada, y que debería de tener consecuencias con los arquitectos de una plantilla a la que han ido debilitando estos últimos años.

Regresando a lo primero, desde Grecia vuelven a salir noticias sobre el futuro del Barça y posibles fichajes. Está siendo una campaña con multitud de rumores, y han salido jugadores para formar, perfectamente, tres quintetos. Lo sorprendente es que la gran mayoría de filtraciones llegan de medios helenos o italianos, alejados del seguimiento diario de la sección.

Más detalles de la previsible llegada de Mike James al Barça

Y estas nuevas informaciones que llegan del periodista Giannis Pallas de 'Gazzetta.gr' confirman que la posibilidad de que Mike James vista la camiseta del Barça la próxima temporada es cada día más real. Anoche, el estadounidense, que cumplirá 36 años en agosto, firmó dobles figuras (13 puntos y 10 asistencias) en el triunfo monegasco por 79-70. No fue una actuación ofensiva superlativa, pero se le vio cómodo en pista, y más allá de ejecutar en los momentos decisivos del encuentro, estuvo especialmente generoso 'regalando' canastas a sus compañeros.

Mike James, ante Jan Vesely / Euroleague

La presunta oferta azulgrana al jugador

Pallas detalla que la oferta del Barça a Mike James sería la de ofrecerle un contrato para las dos próximas temporadas y un montante económico total de tres millones de euros, que a priori, son netos. Hace unas semanas se produjo una reunión entre el agente del jugador y la cúpula directiva del club azulgrana para intentar dejar cerrada su llegada al club azulgrana el próximo curso.

El gran valedor del más que posible fichaje de James por el Barça es Xavi Pascual. El entrenador azulgrana guarda una gran relación con el máximo anotador histórico de la Euroliga, con el que coincidió en Mónaco hace ya casi una década. El técnico de Gavà tiene fe ciega en que el jugador no tendrá ningún episodio extradeportivo. Incidentes, por otra parte, que James ha protagonizado durante toda su trayectoria en el baloncesto europeo a excepción de la etapa en la que coincidieron en Atenas. Sin ir más lejos, este curso empujó a Elie Okobo durante el partido ante Fenerbahçe disputado en Estambul.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

A nivel deportivo, James no ofrece dudas y el debate no se encuentra ahí. Se trata de uno de los mejores jugadores del continente y que a nivel físico no se le intuye un declive propio de la edad. El de Portland está soportando bien las minutadas en los últimos partidos de Euroliga, y esta semana jugó 38 minutos y 12 segundos en el OAKA y 31 minutos y 25 segundos este pasado viernes ante el Barça.

Mike James y Kevin Punter, en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

Una llegada con muchas dudas

Pero la posible incorporación de James volvería a suponer firmar a un jugador de edad avanzada y no apostar por perfiles algo más jóvenes que permitan volver a asentar las bases de un proyecto que, un curso más, vuelve a quedar dinamitado por los graves errores de la planificación deportiva el pasado verano. Quedará por ver como avanzan los acontecimientos, pero la posible llegada de James al Barça hace ya tiempo que ha dejado de ser un rumor sin fundamento, y ahora, el escenario más posible de cara a la próxima campaña es que el club azulgrana corresponda la confianza de su entrenador trayendo al talentoso pero problemático director de juego americano.