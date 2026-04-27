La nueva misión de Nikola Kusturica en el Barça tras volver a aprovechar otra oportunidad de Xavi Pascual

El Barça sumó este domingo la 19ª victoria de la temporada en la Liga Endesa después de superar a Baskonia por 92-95.Un triunfo capital para empezar a olvidar cuanto antes la dura eliminación en la Euroliga, después de cerrar de manera precipitada la campaña europea.

Fue una victoria importante contra un rival directo en la lucha por ser cabeza de serie en los playoffs de la ACB. Con dicho resultado, superaron a los vitorianos en la tabla clasificatoria, y ahora, el objetivo es tratar de acercarse a UCAM Murcia y Valencia Basket, tercero y segundo clasificado, respectivamente, que cuentan con 21 victorias. Escalar en la clasificación permitiría poder optar a tener el factor pista en las eliminatorias por el título más allá de los cuartos de final. Quedan seis partidos antes de que arranquen, y ya sin la Euroliga, el objetivo de las próximas semanas es seguir ampliando el casillero de triunfos.

Pascual, valiente con Kusturica: fue titular ante Baskonia

Volviendo al partido ante Baskonia, Xavi Pascual tomó una decisión valiente, de carácter y personalidad, que, además, le salió bien. Se trata de la inclusión del joven Nikola Kusturica en el quinteto inicial para medirse al conjunto vitoriano. Fue el octavo partido de la temporada en Liga Endesa en la que el alero serbio tuvo minutos, y desde luego, no desaprovechó la oportunidad.

Nikola Kusturica, en el partido ante Baskonia / EFE

El '43' azulgrana se fue hasta los seis puntos, anotando su primer triple en la ACB, además de capturar tres rebotes. Todo ello en 10 minutos y 47 segundos en los que logró ocho créditos de valoración y un +10 en el apartado estadístico del +/-, que recoge los puntos anotados y encajados por el equipo con dicho jugador en pista. No se quedó muy lejos Kusturica de su mejor partido hasta la fecha en Liga Endesa, ante un Baxi Manresa al que le anotó siete puntos y capturó seis rebotes el pasado mes de febrero.

Las palabras de Kusturica tras su partido en Vitoria

"Me he sentido muy bien saliendo de titular. No sabía que iba a serlo, pero siempre estoy preparando. Me lo han dicho justo antes del partido, me sentía preparado para empezar y jugar duro, y ha estado muy bien", comentó el jugador tras el partido en declaraciones recogidas por el club. Además, el serbio también desveló como le ayudaron sus compañeros en una semana complicada tras la eliminación europea cosechada en Mónaco: "Mis compañeros me ayudan en todo momento. Antes del partido me han dicho que estuviese tranquilo, que estaban para mí y que todo iba a ir bien. Es algo que me ha dado más confianza y creo que por eso he salido un poco mejor", comentó.

Nikola Kusturica volvió a aprovechar una oportunidad de Xavi Pascual / ACB Photo - Aitor Bouzo

"La cabeza tiene que estar siempre en los dos sitios y siempre intento sacarlo todo", dijo un Kusturica pocas horas antes de viajar hacia Huelva para tratar de completar una de las misiones y objetivos más prioritarios de la cantera azulgrana: revalidar el título en los Campeonatos de España. Girona y Joventut son los otros dos representantes del baloncesto catalán.

Un nuevo desafío en el Barça para el serbio

Tanto Kusturica como Sayon Keita, presentes en el Buesa Arena, se desplazaron tras el choque a Andalucía para ponerse bajo las órdenes de Álvaro Salinas, su habitual entrenador en el Barça Atlètic con el que compiten tanto en la Liga U 22 como en categoría junior. Un torneo que arrancó este domingo, y en el que el conjunto azulgrana, sin ambos jugadores, superó con rotundidad al Movistar Estudiantes por 57-99 en una nueva exhibición de Mohamed Dabone, autor de dobles figuras con 19 puntos y 14 rebotes. También firmaron dobles dígitos Mo Keita (21-11) y Joaquim Boumtje Boumtje (14-10).

Vesely, uno de los mentores de Kusturica, se abraza al joven jugador para felicitarle por su gran actuación en el Palau / FCB

Pascual, encantado con el jugador

Este lunes, a partir de las 11:30h (CET), el Barça se mide al Obradoiro, en un partido en el que Salinas ya podría disponer tanto de Keita como de Kusturica. El torneo avanzará durante toda la semana, y el sábado a mediodía se disputará una final en la que intentarán estar. En el club, la confianza por un Kusturica que este próximo jueves cumplirá 17 años es total, y Pascual está encantado con su trabajo y actitud en los entrenamientos y también en las oportunidades que ha tenido en pista. De ahí, a que el de Gavà no le temblase en pulso en apostar por él de partida en Vitoria. Ahora, como en otros jóvenes talentos que han ido saliendo de la cantera azulgrana, queda que el club haga una apuesta para que el jugador vea que es un efectivo más en el primer equipo.