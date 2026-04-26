Afirman que el Barça se lanza a por Alpha Diallo, compañero de Mike James y mejor defensor de la Euroliga

Alpha Diallo es uno de los jugadores más completos y polivalentes de toda la Euroliga. El alero estadounidense del Mónaco, con pasaporte guineano, es uno de esos perfiles que todo entrenador desearía tener en su equipo: un '3' fuerte, con un excelente físico, y con un rendimiento inmejorable en ambos lados de la pista, con una importante cantidad de recursos en ataque, y con un despliegue defensivo al alcance de muy pocos.

De hecho, ese rendimiento en la parte trasera de la pista le ha servido para llevarse, esta temporada, el premio al mejor defensor de la Euroliga. Diallo se ha impuesto Nicolo Melli (2º), Thomas Walkup (3º) y Edy Tavares (4º) en una votación realizada a los entrenadores principales.

Uno de los aleros más completos de la Euroliga

Diallo fue uno de los verdugos del Barça en la eliminación europea del conjunto azulgrana este pasado viernes. No tuvo su mejor noche con el tiro tras firmar una pobre carta de tiro de tres aciertos en 11 intentos, pero terminó el partido con cuatro rebotes y un robo. El guineano promedia 11,9 puntos y 4,4 rebotes por partido en lo que va de Euroliga, y será una de las armas de Manuchar Markoishvili para tratar de batir al Olympiacos en el Playoff y lograr el billete para la Final Four.

Tomas Satoransky y Alpha Diallo, en un Barça - Mónaco de Euroliga / Gorka Urresola

El alero renovó con Mónaco el año pasado hasta 2028, asegurándose el conjunto del Principado atar a uno de esos jugadores cuyas virtudes individuales repercuten de manera inmediata en el desempeño colectivo. Pero los grandes problemas económicos que atraviesa el conjunto monegasco pueden terminar con cualquier tipo de relación contractual entre ambas partes. De hecho, el Barça tiene previsto pescar en Montecarlo e incorporar a un Mike James cuya buena relación con Xavi Pascual puede precipitar su llegada a la capital catalana este próximo verano.

Sitúan a Diallo en el radar azulgrana

Y James podría no ser el único jugador del Mónaco en el que el Barça pone sus ojos. Según apunta el periodista griego Sotiris Vetakis, el conjunto azulgrana tiene a Diallo entre sus deseos de cara a este próximo verano. El cuadro catalán estaría interesado en hacerse con sus servicios y su firma estaría cercana, pero la operación no estaría todavía cerrada.

Diallo, en acción con Punter / EFE

En la posición de '3' en la actual plantilla azulgrana se encuentra Myles Cale, cuyo contrato con el Barça expira este próximo verano, Joel Parra, con contrato hasta 2028, y Will Clyburn, que tiene una temporada adicional firmada. El club desmintió algunas informaciones aparecidas en las últimas horas en las que se afirmaba que ya se le había comunicado al jugador que no se ejecutaría el año adicional de contrato.

'Cotonou' en las competiciones ACB

El hecho de tener pasaporte guineano, convierte a Diallo en un posible objetivo todavía más apetecible para el Barça. Contaría con condición de 'cotonou' en las competiciones ACB, y no ocuparía plaza de extracomunitario. En cuanto a los jugadores que han sonado para el próximo curso o que tienen contrato en vigor con el club, se encuentran Will Clyburn y Mike James como extracomunitarios, mientras que el también estadounidense Moses Wright debería jugar con Chipre en las próximas ventanas para contar con la doble nacionalidad.

Mike James y Kevin Punter, en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

La llegada de Diallo al Barça confirmaría esa apuesta de Pascual de dotar a su plantilla de un físico y un músculo que escasea este curso. Perfiles como el suyo, el de Wright, o el de Josh Nebo dotarían de mayor fuerza y mayor poderío al roster.