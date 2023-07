Arthur Melo: "Con Xavi, el Barça ha vuelto"

Arthur Melo visitó la redacción de SPORT para charlar del Barça y de su carrera "Me encantaría que un día me entrenase Xavi", destacó del técnico catalán

Arthur Melo no se olvida de Barcelona, ciudad a la que visita siempre que puede. Jugó dos años en el Barça y tuvo que marcharse por razones económicas (intercambio con Pjanic) a la Juventus. De todo ello habló en una reciente visita a la redacción de SPORT en la que demostró estar al día de todo lo que se cuece en el Barça. Tras superar una lesión, asegura que la próxima temporada recuperará su mejor fútbol.

Hola, Arthur. ¿En qué idioma hacemos la entrevista?

Si vols la podem fer en català.

Hace años que dejó el Barça…

Lo aprendí mirando la serie ‘Merlí’ y me gusta mucho.

Bueno, vamos combinando. La lesión está olvidada y de vuelta a Italia. ¿En qué momento de su carrera está?

En mi mejor momento. Ya estoy muy bien físicamente y muy bien mentalmente para esta nueva temporada, que es muy importante para mí y estoy deseando que empiece ya.

Su paso por Liverpool no fue el esperado a causa de su última lesión.

Sí, pero tanto Klopp como mis compañeros me ayudaron mucho en un momento difícil y eso me lo llevo. Y en la Premier League la primera palabra que se me viene a la cabeza es intensidad, increíble, y tuve la suerte de estar ahí. Es lo que más me marcó cuando llegué.

Todo suma. Tiene 26 años y toda la vida por delante.

He aprendido mucho del pasado. Creo que tuve momentos difíciles, pero pude sacar lo mejor de ellos. Me veo más maduro, más preparado, mejor físicamente que nunca. He trabajado la parte mental, que también es muy importante. Creo que es mi mejor momento, con más experiencia, más maduro, mejor físicamente, mejor mentalmente. Quiero volver a mi máximo nivel y sé que puedo hacerlo. Tengo la cabeza muy centrada y tengo muchas ganas de lograr todos mis objetivos.

¿Disfrutar del fútbol? ¿Ha disfrutado hasta ahora?

He disfrutado, pero creo que puedo disfrutar mucho más, alcanzar un nivel mucho más alto. Estoy preparado.

Llegó a Barcelona con 21 años. ¿Demasiado joven para un club tan grande?

Sí, sí, sí. Tuve que aprender mucho y muy rápido. Tuve que aprender otra cultura, otro idioma, otra manera de jugar a fútbol, otra visibilidad por la prensa...

No debe ser fácil.

Todo era muy nuevo para mí. Fue un poco complicada la adaptación, pero también tuve la gran suerte de tener un vestuario que me ayudó mucho y, en el fondo, ese era mi sueño, lo estaba cumpliendo. _

¿Haría algo diferente?

Bueno, yo tengo buenos recuerdos de aquí. Y todo me ha ayudado a aprender.

Xavi, con quien siempre le han comparado, le dedicó muchos elogios. Como Messi, que dijo que fue quien más le sorprendió de todos los fichajes.

Fue mi padre quien me contó lo que dijo Leo, yo estaba en mi habitación. Pensé que bromeaba. Y yo acababa de llegar al Barça. Fue un momento muy bonito para mí. Después, en el vestuario, hablé con él en persona y se lo agradecí.

¿Faltó paciencia en el Barça con usted?

Yo creo que sí porque venía muy joven, con apenas 21 años. Y_me tuve que ir cuando iba para mi tercera temporada, o sea, cuando ya estaba más habituado.

¿Era su año?

Me sentía cada día mejor con el estilo de juego, más cómodo, sin tanta presión, más maduro, con más experiencia. Tenía aquella como mi temporada para dar un salto en mi carrera. Pero en el fútbol ya se sabe, me cambiaron los planes y me marché a la Juventus. Sí, creo que, seguro, la tercera temporada podría ser la que marcase un salto.

Arthur Melo habla sobre la posible vuelta de Neymar al Barça | Valenti Enrich

Fue un tema económico, no deportivo.

Sí, sí, sí, supongo que sí, , pero bueno, tengo muy buenos recuerdos.

¿El mejor?

Ganar al Madrid un clásico aquí, por el resultado, por mi partido... Ganar la Liga... Pero hubo un momento muy lindo en la Supercopa, que fue justo el año que llegué, mi primer partido, la ganamos y era mi cumpleaños.

¿Ha tenido alguna opción de volver al Barça?

No lo sé, a mí directamente no me hablaron.

¿Si se lo pidiera Xavi?

Me encanta como entrenador, está siendo un trabajo increíble. Ha recuperado la imagen del Barcelona, sabe lo que le gusta a los culés. El juego bonito, la posesión, agresividad. Le admiraba como jugador y le admiro como entrenador. No tuve la oportunidad de jugar con él, pero como entrenador me encantaría.

¿Ve al Barça luchando por la Champions?

Está en buenas manos. Veo muy estructurado al equipo. Xavi ha demostrado que han acertado con él, el Barça vuelve a dar la cara. Acaba de ganar la Liga y tiene jugadores muy buenos, una mezcla de jugadores jóvenes con otros con más experiencia, la mezcla perfecta.

Tiene contrato con la Juve hasta 2025. ¿Dónde se ve en unos años?

Claro, todo el mundo tiene planes, éxitos con el equipo, con la selección brasileña... Pero estoy más focalizado en el corto plazo.

Y eso pasa por...

Trabajar, comer bien... Estoy con muchas ganas para disfrutar del fútbol y llegar a mi máximo nivel de nuevo. Eso pasa por el corto plazo.

Ya.

Echo de menos jugar al fútbol, grandes partidos, volver a la Seleçao.

Junto a Vitor Roque, fichado por el Barça.

Es muy joven, pero muy bueno. Ha demostrado que tiene mucho nivel y, siendo tan joven, ya tiene la personalidad de un gran jugador.

Arthur: "Creo que faltó paciencia conmigo en el Barça" | Valenti Enrich

¿Mejor que Endrick?

Todavía es muy joven y ya ha fichado por un gran equipo. Y claro, la prensa te observa más. Hay mucha presión y quizá con esa edad no se absorve tanbien. Pero es un gran jugador, lo ha demostrado. Por eso está en un gran equipo en Brasil y acaba de fichar por otro gran equipo. Me gusta mucho cómo juega, tiene mucha personalidad y huele el gol.

Raphinha, en su primer año, ha logrado grandes números.

Es que para ser un extremo son cifras buenísimas. Sinceramente lo vi muy bien. Al final el fútbol también son resultados, son números, pero la primera temporada es siempre la más complicada y lo ha hecho bien. Lo tiene todo para que la segunda sea aún mejor. Espero que sea así. Es un gran jugador y seguro que le va bien.

Permítame una pregunta: usted es muy amigo de Neymar. ¿Se ofreció al Barça?

(Ríe) No me lo dijo. Sé que le gusta mucho el Barça. Tiene mucha pasión por el Barsa, por cómo le han tratado desde siempre, por sus momentos dentro del campo, por la ciudad. Pero si se ha ofrecido al Barça no lo sé.