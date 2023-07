Lo que Neymar no dijo a Arthur Melo sobre el Barça

Los dos futbolistas brasileños son muy amigos y tienen pasado blaugrana Neymar se ofreció para regresar al Camp Nou tras su paso por el PSG

Desde que Neymar se marchó al PSG, que abonó su cláusula de 222 millones de euros, su futuro ha seguido siempre vinculándose a un posible regreso al Camp Nou. Es difícil imaginarse de nuevo al brasileño vestido con la camiseta blaugrana, pero no sería el primer caso de una vuelta sonada.

Es íntimo amigo de Arthur, que también estuvo dos años en el Barça antes de ser obligado a marcharse a la Juventus por motivos económicos. De ahí que en la reciente visita de Melo a la redacción de SPORT, fuera imprescindible preguntarle por Neymar y por la información que apuntaba a un ofrecimiento por parte del delantero para jugar de nuevo de blaugrana.

Arthur Melo ni confirma ni desmiente: "No me lo dijo. Sé que le gusta mucho el Barça. Tiene mucha pasión por el Barsa, por cómo le han tratado desde siempre, por sus momentos dentro del campo, por la ciudad. Pero si se ha ofrecido al Barça no lo sé".