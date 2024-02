La anécdota desconocida de Bordalás con Cruyff: "Fui a su hotel..."

Han pasado más de 30 años. Pero José Bordalás guarda intacto en su memoria el día que conoció a Johan Cruyff. Su ídolo y referente, tal y como nos confiesa en su entrevista exclusiva con SPORT. El técnico alicantino se enfrenta esta tarde al Barça en Montjuïc y nos recibe en el corazón del Coliséum Alfonso Pérez. En Getafe es un líder. Una especie de 'guía espiritual' para la afición azulona.

"Johan Cruyff es la figura que más me ha influido. Siempre he sido ‘cruyffista’. Ha sido un referente, como jugador y como técnico, una persona que cambió la idea del juego. Lo que ocurre es que no siempre puedes interpretar el fútbol como te gustaría porque te tienes que adaptar a lo que tienes. Los entrenadores subsistimos con resultados e intento sacar el máximo rendimiento de mis jugadores en función del nivel que tienen y adaptar mi filosofía, que no siempre se puede emplear al 100%", cuenta Bordalás, que empezó su carrera entrenando a infantiles y ha pasado practicamente por todas las categorías de nuestro fútbol.

Bordalás posa en las oficinas del Getafe este sábado / GETAFE CF

¿Cómo pudo conocer a Johan? "Pues hay una anécdota que creo que nunca he contado. Fue algo muy curioso. Yo tenía amistad con Marcial Pina, un mítico jugador compañero de Johan. Ha vivido y vive en Elche. Tenían una gran relación. Un partido del Barça que vino jugar a Alicante le hicimos una visita al Hotel Melià. Me lo presentó y estuvimos charlando una tarde entera, jugaban por la noche. Fue un placer y recuerdo una frase. Yo entonces no había empezado como entrenador todavía, mi hijo era muy pequeño, fui con él porque ya era un gran fan de Cruyff y del Barça. Hubo una frase que me impactó. Acababa de hacer el curso de entrenador y me dijo: “¿Tú quieres dedicarte a entrenar?”. Le dije que sí. Me contestó: “Como no tengas buenos jugadores, olvídate…(risas)”.

PI STUDIO

Acerca de la gestión del vestuario, el ex del Valencia lo tiene claro: "Es fundamental. Es muy importante. Ya no egos, sino personalidades distintas, veteranos, jóvenes. Es clave manejar eso. Ellos tienen los mismos problemas que cualquier persona aunque el aficionado no tenga esa impresión. Chicos que les falta cierto cariño, que les entiendan, les expliquen. Hay que conocer las personalidades de todos".