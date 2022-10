El 1x1 del Barça ante el Rosengard

Aitana ha guiado al equipo a su segunda victoria europea con otra exhibición repleta de talento y visión de juego Rölfo, que visitaba su tierra, y Mariona han estado a un nivel sobresaliente

Mucho más sufrido que el duelo inaugural ante el Benfica. El Barça ha superado al Rosengard en Suecia, pero ha tenido que sudar. Jonatan Giráldez ha salido con un once muy competitivo y del teórico once titular tan solo han descansado Patri Guijarro y Lucy Bronze. Oportunidad para la capitana Marta Torrejón y para que Oshoala y Geyse compartieran línea de ataque. Algo que, a priori, no acontecerá muy a menudo.

El cuadro catalán ha salido decidido a encarrilar cuanto antes el encuentro. De la mano de una excelsa Aitana Bonmatí, el Barça ha arrollado al equipo local. Entre la '14' y una Fridolina Rölfo extramotivada en su tierra, han llevado de cabeza a un Rosengard que apenas se dedicaba a achicar balones.

Más de lo mismo en la segunda mitad. Aitana, Rölfo y Mariona han brillado con luz propia.

EL 1X1 DE SPORT

Sandra Paños (Batida, 6):

En el único disparo a puerta del Rosengard no pudo impedirlo. El balón entra potente, raso y centrado. No se la puede culpar. Al margen de eso, atenta cuando tocaba y segura por arriba.

Marta Torrejón (Cumplidora, 6):

Oportunidad para la capitana. Ha aportado su veteranía y experiencia. Sin estridencias. Correcta atrás y en ataque incorporándose poco, pero con criterio.

Paredes (Segura, 7):

Otra demostración de seguridad y de serenidad en el eje de la zaga. Liderando y compenetrándose a la perfección con Mapi. Han anulado casi por completo el ataque sueco.

Mapi León (Lanzadora, 7):

Es muy vertical con el balón en los pies y el equipo lo agradece mucho. Lejos de buscar siempre el pase de seguridad, pisa campo rival y pone esféricos buenísimos para las atacantes.

Fridolina Rölfo (Desatada, 8):

Junto a Aitana, la mejor. La sueca ha dado muchísima profundidad en el costado izquierdo. Le ha regalado un tanto a la canterana y ha sido un martillo pilón en su tierra. Partidazo.

Keira Walsh (Precisa, 7):

Bien en sus funciones. Nada que reprochar. Quizás que se desmelene un poco más, pero vaya, como pivote defensiva ha completado un buen encuentro.

Mariona (Artista, 9):

Incombustible. No deja de intentarlo, de pisar área, de presionar. Y si encima le añades un golazo desde el círculo del centro del campo...Ha puesto la mirilla y ha ejecutado a la perfección. Su segundo, de oportunista.

Aitana (Estelar, 9):

Se ha jugado a lo que ella ha querido. Ha movido el equipo a su antojo. Y, además, ha pisado área con mucho peligro. Doblete para ella y habría podido ser un 'hat-trick' de no ser por una gran intervención de Micah.

Geyse (Atrevida, 7):

Ha encarado sin parar. La primera mitad ha sido un incordio constante. Sin acierto cara a gol, pero siendo descarada y teniendo personalidad.

Hansen (Desafortunada, 6):

Había empezado bien. Deleitándonos, como es habitual, con detalles y filigranas. Pero ha notado un pinchazo y ha tenido que ser sustituida.

Oshoala (Fallona, 6):

Ha tenido varias posibilidades claras para marcar, pero no ha sido su tarde. Con el punto de mira desviado y sin fortuna.

Crnogorcevic (Correcta, 6):

La suiza ha entrado al terreno de juego por Hansen y ha cumplido bien. Se ha asociado bien.

Claudia Pina (Vertical, 6):

Ha entrado con ganas y, como de costumbre, ha intentado ser vertical y llegar con peligro.

Lucy Bronze (Incisiva, 7):

Ha dado amplitud por la derecha e incluso ha dispuesto de una buena para marcar.

Engen (Asociativa, 6):

Cromo por cromo con Walsh. Bien en la distribución y el trabajo.