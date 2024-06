La incógnita de Frenkie de Jong para la Eurocopa

Frenkie de Jong no ha vivido su temporada más fácil en el FC Barcelona. Por primera vez sin el paraguas de Sergio Busquets en el centro del campo, el neerlandés estaba llamado a liderar la medular de los de Xavi Hernández en el que tenía que ser su año de consolidación como blaugrana.

La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Las lesiones de tobillo han martirazado a un Frenkie que no ha estado al 100% físicamente en ningún momento de la temporada y que, sin un referente en el pivote, tampoco ha funcionado a nivel táctico llegando Xavi a apostar por la reconversión de Christensen al pivote para dar solidez defensiva al equipo.

Con la llegada de Hansi Flick, se espera que el neerlandés, que no tiene ninguna intención de oir hablar de una posible marcha del Barça pese a no haber iniciado conversaciones para renovar, vuelva a sentirse cómodo sobre el césped con el más que probable doble pivote que empleará el alemán para la zona de máquinas de su equipo.

Centrado en su recuperación

Más allá de su situación para la próxima temporada, el neerlandés sigue con su recuperación a contrarreloj para intentar estar en las mejores condiciones posibles para la Eurocopa. Frenkie se lesionó el pasado 21 de abril en el clásico Real Madrid - Barça del Bernabéu, donde sufrió un nuevo esguince de grado dos en el mismo tobillo que ya se había lesionado meses atrás en San Mamés.

Tal como avanzó el Diario SPORT, De Jong no volvió a jugar estar temporada con la camiseta culé y esta será la sexta semana de su recuperación, que pese a ir viento en popa, todavía no ha dejado al neerlandés volver al 100% con sus compañeros de selección: "Todavía no estoy en forma así que no puedo decir que vaya bien del todo. La cosa va como preveíamos al inicio de la rehabilitación", aseguró el jugador del Barça en declaraciones al medio neerlandés Nos Sport.

El riesgo de la Eurocopa

"Estoy esperando a ver como van las cosas con el tobillo y luego ya veremos cuándo puedo reincorporarme al grupo. En realidad ahora sigo sin hacer nada con el equipo, estoy con los fisios y haciendo sesiones individuales", añadió. "Si no estás en plena forma y no entrenas con el grupo, siempre es una incógnita si vas a estar o no para el campeonato, nadie lo sabe con exactitud y no puedo ponerme una fecha".

"¿Si soy una persona que toma riesgos? Sí que lo hago, también lo hice en el pasado. Siempre asumes ciertos riesgos cuando vuelves de la lesión. Es evidente que este año he tenido tres lesiones en el mismo tobillo... pero no me arrepiento de tomar el riesgo, no debería convertirse en una lesión crónica. No voy a entrar en detalles pero el tobillo debería estar bien", sentenció.

Países Bajos debuta en la Eurocopa 2024 el próximo 16 de junio a las 15.00h ante la Polonia de Robert Lewandowski en el primer partido de la fase inicial del grupo D. Los azulgranas deberán buscar la clasificación para octavos ante Francia y Austria, los otros dos rivales del grupo.