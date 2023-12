Nuevo objetivo a la vista para las Guerreras

El combinado de Ambros Martín, que superó invicta la primera fase, busca los cuartos de final En la 'Main Round' del Mundial España tendrá como rivales a Argentina, Chequia y Países Bajos

La Selección española de balonmano femenino afronta a partir la ‘Main Round’ del Mundial que se disputa conjuntamente en Dinamarca, Noruega y Suecia, en la que está en juego el billete a cuartos de final, el principal objetivo de las Guerreras tras superar con pleno de victorias la primera fase.

España arrancó dubitativa ante Kazajistán (34-17), aunque las sensaciones mejoraron en el segundo partido ante Ucrania (32-20) para acabar siendo excepcionales en el tercero, ante una Brasil (25-27) contra la que se jugaba el liderato del grupo. En esta nueva fase se la jugarán Argentina, Chequia y Países Bajos, que acabaron tercera, segunda y primera del Grupo H, respectivamente.

Para esta ‘Main Round’, el combinado español continuará disputando sus partidos en y Frederikshavn (Dinamarca), en un Nord Arena que continuará midiendo las sensaciones en una ronda ya decisiva cuyo primer rival será este miércoles Argentina (18.00 horas), equipo al que ya superaron hace unos días en el Torneo Internacional de España que se celebró en Santander.

Una victoria que, para el seleccionador español, Ambros Martín, no es representantiva. “El resultado de Santander no debe contar; seguro que vamos a ver a una Argentina que sale a ganar, alentada porque muchas de sus jugadoras militan en la Liga Guerreras Iberdrola. Debemos olvidar aquel partido, es parte del pasado y no nos va a ayudar a ganar”, sentenció. Aún así, España parte como favorita con un balance de nueve victorias sobre las albicelestes en los partidos disputados hasta el momento.

Lo que no piensa variar Martín es el estilo de juego que les ha funcipnado hasta el momento. "Vamos con la misma idea, ir partido a partido, defensa a defensa, balón a balón", indicó, advirtiendo que "hemos completado una primera fase satisfactoria pero muy dura; y ahora tenemos por delante una Main Round más dura incluso, los rivales así lo indican".

Calendario de la 'Main Round'

Miércoles, 6 de diciembre | España : Argentina (18:00, Teledeporte)

Viernes, 8 de diciembre | República Checa : España (18:00, Teledeporte)

Domingo, 10 de diciembre | Países Bajos : España (16:30, Teledeporte)