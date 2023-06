Llega la hora de las explicaciones en el balonmano del Barça

Esta semana algún representante del club debería aclarar las múltiples dudas que se ciernen sobre el balonmano La continuidad de Cindric, la oferta del Kiel a Gonzalo y los planes de futuro inquietan y mucho al barcelonismo

El Barça cerró el domingo una notable temporada con la tercera plaza en la Champions y con la sensación de que se escapó una gran oportunidad para conquistar el título por decimosegunda ocasión y tercera consecutiva. Sí, volvió a cruzarse el Magdeburgo como en las dos últimas finales de la Super Globe, sin duda un equipo que se da mal a los azulgranas por su insistencia en el uno para uno y por su primera línea dotada de una extremada movilidad.

Por tanto, llega la hora de aclarar las continuas dudas que están surgiendo en las secciones con mención especial para el balonmano después de que los directivos y dirigentes del club presentes en Colonia optasen por la ley del silencio y motivasen que Carlos Ortega tuviese que erigirse en portavoz del club, algo que hizo con una profesionalidad intachable.

La primera víctima de obligados recortes económicos para salvaguardar el futuro del club fue el islandés Aron Palmarsson con Joan Laporta recién llegado a la presidencia en el verano de 2021 y ahora cobran más importancia con el adiós de Ludovic Fàbregas, quizá el mejor pivote del mundo y uno de los jugadores más comprometidos que pueden encontrarse. El galo seguirá maravillando ahora en las filas del Telekom Veszprém.

Cindric y Gonzalo

Uno de los casos más candentes del balonmano azulgrana es Luka Cindric. El central croata renovó hace dos años y medio hasta 2025 en los últimos meses de Xavi Pascual y David Barrufet, pero el club no cuenta con él por temas económicos y le comunicó que la intención era rescindirle el contrato tal y como adelantó SPORT. Sin embargo, pasan los días, el croata insiste en que tiene contrato en vigor y Ortega miró hacia arriba. "A mí me gustaría contar con los mejores jugadores y Luka es un gran jugador", explicó en Colonia con valentía.

"Yo tengo contrato en vigor y voy a estar la temporada que viene a día de hoy. De lo demás no sé. Yo firmé un contrato, renové y soy jugador del Barça. Yo he tratado de pasar por encima de esto y de darlo todo por el equipo", comentó el balcánico a los periodistas desplazados. Y no le falta razón. Es una de las partidas abiertas que deberán solucionarse en breve.

Luka Cindric aún no sabe si seguirá en el Barça | EFE

Por no hablar de Gonzalo Pérez de Vargas. Tras consultar a periodistas alemanes en Colonia, SPORT pudo saber de primera mano que el interés del Kiel por contar con el meta azulgrana es muy serio con el objetivo de cubrir con las máximas garantías el vacío que va a dejar el mítico danés Niklas Landin, otro reclutado por el adinerado Aalborg como ya sucedió con el citado Palmarsson y con Mikkel Hansen.

Al igual que Cindric, el toledano renovó hasta 2025 y será padre por primera vez en septiembre. Pese a ello, Ortega también fue claro. "Yo entiendo que le gustaría seguir en el Barça, pero los jugadores también tienen que mirar por su bienestar económico, así que si tiene una oferta fantástica y el Barça no se la puede igualar, pues entendería perfectamente que piense en irse", manifestó el malagueño.

Nueva política

A la espera que algún responsable de la sección tome la palabra esta misma semana, a medida que pasan las horas los nubarrones van creciendo y se hacen más oscuros con todos pasándose la pelota y con la sensación de que las decisiones son solo de Joan Laporta (solo así se explica el 'Silencio Stampa') y que ahora las prioridades son mucho mayores que la de un contrato determinado de las secciones.

"Espero y deseo que estas reducciones nos toquen lo mínimo y que tengamos un equipo que nos permita pensar que podemos volver a Colonia. Quizá será más difícil, porque bajará el presupuesto y ya estamos viendo que hay proyectos que van para arriba. Aquí los que deben decir por dónde vamos a tirar son los que se encargan del tema económico", explicó Ortega en los pasillos del Lanxess.

Pol Valera es una apuesta de presente y de futuro | EFE

El caso es que en las últimas temporadas se han descartado por diversos motivos los fichajes de los pivotes Vítor Iturriza y Artsem Karalek. Y que por primera vez en muchas temporadas los cuatro 'fichajes' más recientes son jugadores españoles. Tras la lesión del extremo izquierdo Aitor Ariño en diciembre, el club apostó por promocional al primer equipo al canterano Martí Soler (ha cumplido con creces) y semanas después adelantó el fichaje de Pol Valera, del Fraikin Granollers (estaba previsto para ahora en verano).

Además y a falta de que sean anunciados, esta política de apretarse el cinturón se ha visto reflejada en los dos refuerzos para la posición de pivote que dejarán al luso Luís Frade como primera espada. Se trata de los jóvenes y ya internacionales españoles absolutos Javi Rodríguez (procede del BM Logroño La Rioja) y Jaime Gallego (Bathco Torrelavega), quien afronta la fase final de la recuperación de una larga lesión de rodilla.