El Barça ya tiene los sustitutos para Fàbregas y para Artur Parera

Los madrileños Jaime Gallego (21 años) y Javi Rodríguez (20) son los elegidos para compartir posición con Luís Frade Pese a la idea del club de prescindir de sus servicios, gana enteros la opción de que continúe el croata Luka Cindric

La rueda no para y horas después del homenaje del club a Ludovic Fàbregas y a Artur Parera el jueves en su último partido como azulgranas en el Palau toca pensar ya en sus sustitutos. Eso sí, la pareja de pivotes aún tiene por delante un amistoso el jueves de la semana que viene en Toulouse y la Final Four de la Champions league los días 17 y 18 de junio en el Lanxess Arena de Colonia.

Tras conocerse en diciembre que ‘Ludo’ no renovaría y hacerse oficial semanas después que su destino sería el Veszprém, Carlos Ortega destacó la importancia de que su sustituto fuese “un pivote top”. Sonaron el danés Magnus Saugstrup (Magdeburgo), el alemán Johannes Golla (Flensburg) y el bielorruso Artsem Karalek (Kielce), por el que se llegó a negociar muy en serio. Sin embargo, la mejoría financiera del club polaco tras encontrar un nuevo patrocinador (Barlinek en sustitución de Lomza) lo llevó a subir la oferta para tratar de retener al jugador y el Barça decidió bajarse de la puja.

Y como la próxima temporada tampoco seguirá Artur Parera (apunta al Granollers), tocaba incorporar a dos pivotes por el deseo del técnico de contar con tres al igual que sucedía con su antecesor en el cargo, Xavi Pascual. En este sentido, será clave que el portugués Luís Frade reafirme el paso adelante que ha dado en el curso actual, ya que quedará como referencia en esta posición tan decisiva en el balonmano.

Producto nacional

El caso es que el mánager deportivo del balonmano azulgrana Xavi O’Callaghan y el coordinador Joan Marin no tuvieron más remedio que girar el periscopio hacia la Liga ASOBAL ante la obligada resignación de un Ortega que al menos podría tener el premio de la continuidad de Luka Cindric pese a la información que adelantó SPORT al respecto de que no se contaba con él.

Y los elegidos son los dos pivotes con más futuro del panorama nacional, ambos ya internacionales absolutos a las órdenes de Jordi Ribera pese a su juventud.

Artur Parera y 'Ludo' Fàbregas, con el directivo Joan Solé | VALENTÍ ENRICH

Jaime Gallego (21 años, 1,99 m y 107 kilos) ultima la recuperación de la rotura parcial del cruzado de la rodilla derecha que sufrió en agosto de 2022 en un partido de pretemporada con el Bathco Torrelavega después de ser una de las revelaciones de la temporada 2020-21.

Y Javi Rodríguez, del BM Logroño La Rioja (dos metros ‘clavados’ y 100 kilos) fue el capitán de la selección española júnior que fue oro en el pasado Europeo junto a Parera, a Martí Soler y a Bruno Reguart. "No me asusta jugar en el Barça, aunque no puedo confirmar nada aún. Estoy preparado", aseguraba a SPORT en la pasada Copa del Rey en la que se midió al Barça en la gran final.