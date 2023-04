Carlos Ortega: "Llegar a la Final Four y ganar todos los títulos nacionales ya es un año exitoso"

El entrenador del Barça considera que "en una Liga regular es difícil que el Barça pueda perder" "En la Champions hay rivales temibles y a un partido es una moneda al aire"

Carlos Ortega, entrenador del Barça, analizó la situación del equipo y explicó sus sensaciones en una entrevista concedida a Barça TV un día después de que los azulgranas se proclamaran campeones de la Liga Asobal.

Un Barça superior en competiciones nacionales

"La autoridad con la que está ganando el Barça los partidos de la Liga Asobal es manifiesta pero no quita la dificultad que tiene ganar los títulos. Hay que ser realista que en una liga regular es muy difícil que el Barça pueda perder pero la manera como el equipo afronta los partidos, la seriedad que le da a la competición y el respeto que le tiene a los rivales creo que dignifica nuestro trabajo"

Como afrontar el resto de la Liga

"Una vez que eres campeón da lugar a pensar que si se relajan puede influir en la competición en los puestos de abajo. Tenemos que ser profesionales, vamos a intentar ganar los partidos y si podemos quedar invictos la Liga vamos a intentar hacerlo. Hay que decir que hay otras competiciones que miramos de solayo y que estamos trabajando y haciendo una carga especial para llegar lo mejor posible a estas competiciones pero los partidos hay que sacarlos".

Esta temporada más adaptados unos a otros

"Es un proceso lógico, la temporada pasada llegamos el nuevo cuerpo técnico, no hubo pretemporada, nuestra llegada fue un poco convulsa, nuevos métodos de trabajo, los jugadores tenían que asumir nuevas formas de trabajo, y teníamos que llegar a acuerdos puntuales de cómo trabajar y como jugar. Hubo dos o tres partidos que ganamos por la mínima, pero la temporada acabó ganando la Champions y esto ayuda a que la gente crea en lo que estamos haciendo. Este año hemos tenido pretemporada, la gente lleva un año trabajando con el cuerpo técnico y quieras que no se ha demostrado que con nuestro juego estamos jugando mejor".

Ahora llega lo importante en la Champions

"La sección de balonmano en general están acostumbrados malamente. Se suele ganar muchísimos partidos y cuando se pierde se piensa es un fracaso. En la Champions hay muchísima igualdad, hemos hecho una primera fase de Champions espectacular. La temporada pasada, en la que perdimos varios partidos, mantuvimos la calma, no hay que dramatizar. Realmente donde te juegas todo es ahora. Si hubiésemos perdido tres partidos en la fase de grupos y estuviéramos donde estamos ahora al final es igual. Estoy de acuerdo en que las sensaciones dentro del equipo no son las mismas, pero a principio de la temporada pasada había dudas en las sensaciones, a partir de noviembre la gente empezó a creer en nuestra forma de trabajar y fuimos para arriba y jugando mejor. Llegamos a la Final Four quizás no de favoritos pero con la sapienza dentro del equipo que podíamos hacer cualquier cosa, que podíamos ganar".

Ortega, dando órdenes durante un partido en el Palau | Valentí Enrich

Recordando la Champions del año pasado

"Todavía me emociono porque fue un año complicado y en caso de ganar teníamos que hacerlo de manera complicada como así fue. Este año las cosas van mejor pero en un partido se te pueden ir todas las cosas al garete. Hay buen ambiente, el equipo confía en él lo que no ha confiado pero hay rivales temibles y a un partido, sobre todo primero en cuartos y después la Final Four es una moneda al aire. Personalmente me di cuenta de que el equipo iba para arriba y que podíamos ganar a cualquiera a partir de febrero. En febrero estábamos jugando muy bien. Jugamos un partido contra el Flensburg que lo borramos de la pista y dejamos la eliminatoria solventada. En la Copa Asobal justo antes de la Final Four estábamos muy fuertes y en el Final Four el hecho de que no nos daban como favoritos porque habíamos sido irregulares ayudó al equipo. El Barça va con el extra de presión de que está obligado a ganar… La historia de esta temporada es totalmente distinta, tenemos que llegar a la Final Four y ver como masticamos todo esto intentando conseguir el mayor éxito sabiendo que puedes haber ganado todo y en un partido perder. La temporada pasada se dio lo contrario. Perdimos tres partidos en la fase regular y acabamos ganando el título importante. Yo firmaría como al temporada pasada.

Elogios a Blaz Janc

Lo de Blaz (Janc) es digno de ejemplo. Si un jugador que ya lleva unos años en el Barça y ha sido campeón de Champions dos veces es capaz de ganar tanto y pegar tal sprint y robar la pelota imagínate qué es lo que no hará un chaval del segundo equipo que sube. Esto contagia, es lo que se le puede pedir a un jugador y Blaz es un ejemplo siempre, es un Joker. Donde lo pongas rinde, te puede defender en tres puestos y luego es sacrificado por el equipo. Es un jugador que igual no tiene el nombre de otros pero que todo entrenador quiere en su equipo.

El trabajo en la base

Desde la base se lleva haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo y nosotros quizás estemos recogiendo en cierta medida el fruto de esto. También ha habido lesiones y yo soy de los que piensa que si hay lesiones quizás en una posición no tan determinante y fichas, a la gente de la base les mandas muy mal mensaje. Hay que apostar, la gente no sale con experiencia ni salen muchos tops con 18 años, muchas veces los tops también se hacen. Este año han debutado algunos por méritos propios, la temporada pasada también. Egoístamente ha habido partidos de la Champions League en los que nos ha venido bien dar descanso al jugador puntual y darle un premio al jugador de la base de turno y hay que estar muy satisfecho del trabajo que se hace en la base porque en un par de temporadas puede venir algún jugador más a quedarse.

Fina Four y títulos nacionales, 'obligado'

Un club como el Barça con los equipos que ha tenido la sección durante mucho tiempo, debería tener la obligatoriedad de llegar a la Final Four. La Final Four son dos partidos en un fin de semana, son muchas cosas las que pasan y hay muchos condicionantes, pero casi nunca ha ganado el favorito, pero de llegar allí se nos puede exigir un poco más. Creo que llegar a la Final Four y ganar todos los títulos nacionales ya es un año exitoso, pero entiendo al aficionado que quiere ganar y si no lo hacemos puede pensar que es un fracaso.