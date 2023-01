El Spar Girona, obligado a ganar al colista para alimentar el sueño europeo

El equipo catalán se mide al Kangoeroes Mechelen, que solo suma un triunfo, ante el propio Girona en la tercera jornada Bernat Canut no podrá contar con la base Laura Cornelius, traspasada al CBK Mersin, y tiene la duda, por lesión, de la alero Rebekah Gardner

El Spar Girona recibirá este miércoles (20:45 horas) al colista del Grupo B de la Euroliga, el Kangoeroes Mechelen belga, con la obligación de ganar para alimentar el sueño de superar la fase de grupos y acceder a las eliminatorias por el título.

El Girona inició esta décima jornada en el sexto puesto con cinco triunfos, empatado con el CBK Mersin turco (3º), el Perfumerías Avenida (4º) y el DVTK HUN-Therm húngaro (5º). Y a dos y una victorias del Sopron húngaro (1º) y el Beretta Famila Schio italiano (2º), respectivamente.

En la última jornada, el conjunto de Bernat Canut, líder de la Liga Femenina Endesa, cayó por un ajustado 70-65 ante el Famila Schio, en un partido en el que compitió de inicio a fin. Llegó a ir por delante en el último cuarto, pero acabó perdiendo.

Ahora necesita vencer al colista para no alejarse de la cuarta plaza, la última que da acceso a la siguiente ronda, y para no comprometer sus opciones de seguir compitiendo en Europa. Y es que, esta temporada, el quinto y el sexto de cada grupo no pasan a la Eurocopa y se despiden de Europa.

El Kangoeroes Mechelen, por su parte, solo suma un triunfo: la que celebró ante el propio Girona en la tercera jornada (77-67). Desde entonces ha encadenado seis derrotas. La última, muy clara, llegó la semana pasada, por 60-96 ante el DVTK HUN-Therm húngaro.

Aun así, en la previa del duelo Canut avisó de que el Girona no puede dar la victoria por hecha, porque el equipo belga es "un rival más de Euroliga" y tiene "piezas y determinación para competir contra todo el mundo".

Para este encuentro, el Spar Girona no podrá contar con la base Laura Cornelius, traspasada al CBK Mersin este martes, y tiene la duda, por lesión, de la alero Rebekah Gardner, su mejor jugadora, con una media de 13,5 puntos de valoración por encuentro.

"Cuando falta gente, es la oportunidad de hacer un paso adelante y demostrar el orgullo de equipo. El equipo irá un poco limitado en ciertos aspectos, pero debe tener carácter y espíritu para afrontar este partido en las mejores condiciones posibles", aseguró Canut.