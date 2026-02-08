El Madrid de Scariolo, un equipo de andar por casa

Algunos en la capital pensaban que el Real Madrid arrasaría esta temporada con una excelente plantilla y la llegada de Sergio Scariolo. Poco deben conocer la igualdad de la Euroliga y el tiempo que necesitaría el italiano para estructurar un equipo con muchos jugadores nuevos y bastante carente de referentes desde la marcha del 'Chacho' Rodríguez o de Rudy Fernández.

El exseleccionador español ha recibido feroces críticas en las nocivas redes sociales, donde personas escondidas en el anonimato lo insultaban y ponían en duda sus conocimientos de baloncesto. A día de hoy, el cuadro blanco lidera la Liga Endesa con 16 victorias y tan solo dos derrotas, mientras que es sexto en Europa con 16 victorias, a una de la segunda plaza (Olympiacos).

Pese a todos estos condicionantes, la realidad es que el Madrid empieza a sufrir un trauma que no consigue superar y que muestra un equipo con dos caras radicalmente opuestas en la máxima competición europea: una feroz en el Movistar Arena y otra mucho más vulnerable a domicilio.

¿Cómo pueden ser tan distintas las cifras del equipo en casa y fuera? "Hicimos 28 minutos muy buenos. A dos minutos de acabar el tercer cuarto ganábamos por 12 y en tres minutos pasamos a perder por seis. ¿Por qué lo hicimos tan mal en esos minutos? Ahora no me preguntéis, porque ni yo lo sé", dijo Scariolo tras caer esta semana en Dubai del añorado Dzanan Musa (93-85).

Dzanan Musa, defendido por David Krämer / EFE

La tercera derrota seguida de los blancos, todas a domicilio, desnuda aún más una estadística muy difícil de asimilar y de explicar. El Madrid es el mejor equipo de la Euroliga con un espectacular balance de 12 victorias y una única derrota (77-87 ante el PAO con TJ Shorts y Faried al mando) y el decimosegundo a domicilio con un triste balance de cuatro triunfos y diez derrotas.

Salvo en Belgrado ante el Estrella Roja (90-75) y en Valencia (89-76), el equipo ha cometido siempre y varios partidos se le escaparon por detalles. En la pista del Maccabi falló Mario Hezonja el último tiro (92-91), en la del Bayern ganaban por 13 al descanso (90-84), en París iban 89-90 arriba a 1:41 del final (98-92) y en la del Panathinaikos los ajustició Jerian Grant (82-81) con un arbitraje casero.

Esa derrota en el Telekom Center (el OAKA ateniense) fue muy dura en el mejor partido como madridista de Alex Len con 18 puntos, cinco rebotes y +27. Tras el 16-26 del primer cuarto y el 36-44 al descanso, los de Ataman empataron en el tercero (55-55) y se impusieron con la citada canasta de Grant tras un dos más uno de Hezonja. En Dubai se repitió la historia. Un Guadiana.

Jerian Grant noqueó al Real Madrid en Atenas / EFE

A la hora de buscar motivos, la realidad es que la rotación es corta. El tirador alemán David Krämer no convence con un triste 32% en triples (el club sigue soñando con encontrar al nuevo Jaycee Carroll), Procida también juega poco, Llull tiene 38 años y promedia 2,5 puntos en Europa, Usman Garuba sigue funcionando más como revulsivo y Maledon vuelve a estar KO por los aductores.

El puesto de base está bien cubierto con Campazzo y Andrés Feliz, Tavares suspira para que Len sea más regular, Hezonja es un seguro en el tres-cuatro salvo alguna cruzada de cables y Lyles sí está brillando de 'cuatro' (se exhibió en el Palau), pero el 'agujero' en el puesto de escolta es tan importante que Abalde no lo cubre con su polivalencia y la lesión de Maledon lo agranda.

En la Liga Endesa no sufre esos problemas y ha perdido una vez en casa y otra fuera, ambas por el mismo marcador. Los blancos perdieron en la segunda jornada en la pista del Baskonia (105-100 con 26 puntos y +43 de Forrest) y en Madrid contra el Barça (100-105 con 19 puntos, nueve asistencias y +27 de Laprovittola). Y el viernes