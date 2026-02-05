Baloncesto
Scariolo, tras la tercera derrota consecutiva: "Todo el trabajo previo es inútil"
El entrenador blanco atendió a los medios de comunicación después de perder en Dubái
EFE
Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, señaló que el equipo hizo un buen trabajo durante casi tres cuartos, pero una "pérdida de concentración" durante tres minutos, al final de ese mismo periodo, hizo que encajasen 18 puntos y fuera determinante para caer en la pista del Dubai Basketball.
El técnico italiano remarcó que esos minutos fueron clave para la derrota a domicilio de este jueves por 92-85, que puede provocar el descenso de varios puestos en la clasificación al final de la jornada.
"Tuvimos 28 minutos de partido de muy buen baloncesto. A dos minutos de acabar el tercer cuarto ganábamos de 12, y en tres minutos metieron 18 puntos. Pasamos de ganar por 12 a perder por 6. Desde ahí, todo se igualó. ¿Por qué lo hicimos así de mal esos minutos? Ahora mismo no me preguntéis, porque ni yo lo sé", indicó Scariolo en rueda de prensa.
Sin querer restar mérito a la victoria de los emiratíes, el entrenador blanco destacó el "increíble" partido del exmadridista Dzanan Musa, 25 de valoración, y del brasileño Bruno Caboclo, quien tuvo un momento "crucial" en el partido.
"Nuestro plan de partido fue bien hasta ese momento del tercer cuarto. Ellos ya jugaron bien contra el Olympiacos, no nos sorprende la calidad de un gran equipo como Dubai, les damos crédito, obviamente, pero cuando juegas tan bien durante casi tres cuartos pero pierdes la concentración durante tres minutos...", indicó.
"Creo que nuestro partido tuvo altibajos según los quintetos que teníamos. Competimos a un alto nivel, como hay que hacer, durante casi 35 minutos, pero en los minutos restantes, si bajas tanto el nivel, todo el trabajo previo es inútil", insistió.
El Real Madrid terminó esta semana de la Euroliga con dos derrotas fuera de casa, lo que deja a los blancos, a la espera de que finalice la jornada, en cuarta posición con 16 triunfos y 10 derrotas.
