El movimiento que acerca a LeBron a su quinto anillo de la NBA

Los Ángeles Lakers fue una de las franquicias que cerró una operación en el último día de mercado. Y no un fichaje cualquiera; al mejor tirador de la NBA en el año 2026. Ese es Luke Kennard, procedente de los Atlanta Hawks, que será el nuevo compañero de LeBron James y Luka Doncic de inmediato, a cambio de Gabe Vincent y una futura segunda ronda del Draft en 2032.

La incorporación de Kennard es más importante de lo que parece en un principio. A sus 29 años de edad, el norteamericano será una pieza de gran importancia en la rotación del equipo, liderando la segunda unidad. Un tirador que aterriza en California para cubrir una de las mayores carencias de la plantilla: el lanzamiento exterior.

De cara a la parte más importante de la temporada, los Lakers necesitaban más piezas que ayudaran en ataque. Jugadores que puedan mantener el ritmo de Doncic y LeBron cuando los dos estén descansando o no tengan su día en cuanto a acierto. Y la apuesta de Kennard es de lo más acertada, teniendo en cuenta los porcentajes que maneja en el tiro de tres.

Luke Kennard, nueva incorporación de los Lakers / Morry Gash

Los Lakers no están ni entre los 15 mejores equipos de la NBA desde el triple, registrando un tímido porcentaje del 34,9%, mientras que el volumen de triples es todavía peor: son el sexto equipo que menos encesta desde el exterior. La dirección general de la franquicia era consciente de esta situación, que puede costarle la eliminación en cualquier eliminatoria de playoffs.

Luke Kennard goza del mejor porcentaje desde el triple de toda la NBA: un espectacular 49%. Junto a la vuelta de Austin Reeves y la regularidad de Luka Doncic, los Lakers afrontan el último tramo del curso con mayores expectativas de cara a los playoffs. Kennard percibirá un salario de 11 millones de dólares, mientras que Gabe Vincent ganará 11,5 en Atlanta.

LeBron quiere su quinto anillo / Amanda Loman

Hacía varios días que se especulaba con la posible salida de Vincent, que poco a poco había perdido importancia en la rotación. Su rendimiento también iba a la baja, sobre todo en el aspecto ofensivo, por lo que los Lakers han aprovechado este mercado para desprenderse de una pieza irregular. Sus números esta temporada habían sido de 4,8 puntos y 0,9 asistencias por partido.

¿El quinto de LeBron?

LeBron sueña con la posibilidad de conseguir otro anillo antes de su retirada, y estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia en los momentos decisivos. Ahora mismo, los Lakers están situados en la sexta posición de la Conferencia Oeste (30-19), aunque quitando de la ecuación a los Thunder (40-12) y los Spurs (34-16), los demás equipos que están por encima tienen un balance muy similar al de los púrpura.

'King James' ha ganado cuatro campeonatos de la NBA: en 2012 y 2013 con los Miami Heat, en 2016 con los Cleveland Cavaliers y en 2020 con Los Ángeles Lakers. El más épico de ellos fue en 2016, cuando Cleveland remontó un 3-1 en contra, algo inaudito en la historia de la liga norteamericana. Un quinto 'baile' de LeBron, a sus 41 años, cerraría una carrera a la altura de muy pocos. O de nadie.