Hezonja rompe el silencio tras la polémica en el último partido del Madrid

El Real Madrid se apuntó este último martes un triunfo de prestigio en la Euroliga. Los de Sergio Scariolo superaron al líder de la competición, un Hapoel Tel Aviv al que derrotaron a domicilio por 74-75 en un duelo en el que Mario Hezonja fue el máximo anotador con 19 puntos.

Volvió a ser importante el croata en un inicio de temporada con algo de dudas, en el que Trey Lyles le ha quitado protagonismo en el '4', y en el que su relación con su nuevo técnico ha dado síntomas de no ir por el mejor camino. Pese a ello, el conjunto blanco sigue escalando posiciones en Europa, y ya son décimos con un balance de siete triunfos y seis derrotas, el tercero mejor de la competición.

Mario Hezonja, ante Vasilije Micic / Euroleague

Volviendo a Hezonja, su actuación fue capital para que el Real Madrid regresase de Bulgaria con victoria. Pero lo cierto es que el croata comprometió el triunfo con una acción que en un principio parecía no tener justificación alguno, pero que luego quedó explicada tanto por el jugador, como por lo vivido, en el reloj de partido, en el Arena Botevgrad.

Así fue la última jugada 'polémica' de Hezonja

A falta de 11 segundos, y con algo más de tres segundos de posesión, Theo Maledon falla una canasta por elevación que prácticamente hubiese sellado el triunfo, o como mínimo asegurado la prórroga en caso de triple rival. Tras tocar el aro, el reloj de posesión se queda clavado en esos 3,1 segundos y no desaparece tal y como debería haber ocurrido. Quedan 9,5 segundos hasta el final de partido, y el reloj indica esos 3,1 segundos de posesión, momento en el que Hezonja, con uno arriba en el marcador, se tira un triple a nueve metros que no entra.

Quedaba la duda de si Hezonja, viendo esos 3,1 segundos que marca de posesión, tira el triple siendo consciente de dicho tiempo, o bien lanza el triple de manera libre, ya que realmente, cuando se levanta a canasta, han desaparecido esos 3,1" del reloj de canasta, y asimilando eso, hubiese sido tan sencillo, con uno arriba en el marcador (74-75), aguantar la bola y recibir falta. Tras el fallo del croata, Vasilije Micic consigue levantarse de tres sobre la bocina, pero su triple salió muy desviado y no tocó ni aro.

Después de que sonase la bocina final, Edy Tavares no se podía creer lo que había pasado, y así lo gesticuló llevándose las dos manos a la cabeza. Tanto Fancundo Campazzo como Sergio Llull se acercaron a Hezonja pidiéndole explicaciones de por qué había tirado el triple.

Las explicaciones de Mario Hezonja

Y ha sido el propio jugador, a través de sus redes sociales, quien ha querido explicar el motivo del lanzamiento. "No se resetea el reloj (normal, no es una cancha con mucha experiencia en Euroliga), luego si paramos nos hacen falta, 1 o 2 tiros libres, timeout y nos atacan en nuestro lado por ganar/prórroga. Todo controlado hijo", le respondió a otro usuario, añadiendo los emojis de un corazón blanco, y un par de huevos, trasladando el asunto a un apartado más testosterónico.

En lo que va de temporada, Hezonja está promediando 12,2 puntos por partido en Euroliga y 3,5 rebotes, además de un pobre 26,2% de acierto desde la línea exterior. Unos números por debajo de los 14,9 puntos y 5,3 rebotes firmados el pasado curso en la competición europea.