Scariolo explota contra el arbitraje en Euroliga: "Prefiero malgastar mi dinero en otras cosas"

Sergio Scariolo cargó duramente contra el arbitraje tras la derrota del Real Madrid en la pista de Panathinaikos. Por un solo punto, con una canasta sobre la bocina de Jerian Grant. Los blancos tuvieron en su mano el partido, que les hubiera hecho subir todavía más en la clasificación de la Euroliga (ahora mismo son cuartos, empatados en balance con cuatro equipos más).

"Déjame darte una respuesta políticamente correcta porque si te digo lo que realmente siento en este momento, probablemente no sería inteligente. Prefiero malgastar mi dinero en otras cosas", aseguró el italiano justo al finalizar el partido, en la típica entrevista rápida que se hace a pie de pista. El descontento del técnico del Real Madrid era evidente, y volvió a demostrarlo en rueda de prensa.

Sergio Scariolo, indignado en Atenas / PETE ANDREOU

"Por desgracia, sabíamos que teníamos que jugar contra un equipo muy bueno, un entrenador muy bueno y un ambiente muy caldeado. No sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una actuación realmente mala de tres árbitros muy buenos, a los que respeto mucho, pero tuvieron una mala noche", prosiguió. Los blancos llegaron a ir 13 arriba en el primer cuarto.

"Creo que la cantidad de faltas en ataque señaladas es un récord mundial. Y fue una falta clara sobre Alberto Abalde después de la pérdida de balón, no durante la pérdida de balón. Por alguna razón, nuestro récord contra estos tres es de 1-7", insistió, refiriéndose a que el Madrid ha perdido siete de ocho partidos cuando el trío arbitral de Atenas estaba presente.

En lo deportivo, los más destacados en el Real Madrid fueron Alex Len y Mario Hezonja. El ucraniano ha alcanzado los 15 puntos en los últimos dos partidos y ofrece grandes soluciones cuando Tavares descansa en el banquillo. Una gran noticia para los blancos, que a veces sufren en la zona y con el juego interior si el caboverdiano no está en la pista.

"Es muy difícil mantener la calma"

"Esto es baloncesto y tenemos que aceptarlo. Entiendo que en este ambiente es muy difícil mantener la calma, mantener la frialdad y hacer buenas actuaciones por parte de todos. Desgraciadamente, esta noche nos ha tocado a nosotros", finiquitó Scariolo, justo antes de poner rumbo junto a equipo hacia Dubái, donde jugarán este jueves el segundo partido a domicilio de la semana.

La derrota en Atenas es la segunda consecutiva del Madrid fuera de casa. Los blancos también cayeron en París la pasada semana y deberán reconducir la situación si no quieren bajar posiciones rápidamente. En la Euroliga, una mala semana te puede dejar fuera de los puestos de playoffs. Y más este año, en el que no puede estar más apretado todo. Nueve equipos están ubicados entre las nueve y las once derrotas.