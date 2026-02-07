Más problemas para Xavi Pascual y con la Copa en el horizonte

El Barça sacó adelante este viernes una importante victoria en la pista del Kosner Baskonia (91-97) que le permitió acabar con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, y el triunfo fue aire fresco para el conjunto azulgrana, que además remonta puestos en la Euroliga.

Los azulgrana han subido a la cuarta posición (17-10) empatados con Valencia Basket, terceros por mejor ‘basket-average’ una posición que vuelve a situar a los de Pascual en los puestos de play-off en una de las ediciones más igualadas de la Euroliga en muchos años.

Un triunfo tonificante para el Barça aunque los problemas de lesiones vuelven a la palestra para el conjunto azulgrana. Sobre Kevin Punter dijo que "seguramente hay algo serio, no sé qué tan serio será. En la zona del aductor superior, hay algo. Cuando volvamos a Barcelona, haremos una evaluación más exhaustiva, pero algo hay. Todos vieron cómo abandonó la cancha. Satoransky tampoco pudo jugar por problemas de espalda. Seguimos acumulando partidos, viajes y enfrentamientos difíciles, y al final, las cosas empiezan a aparecer. Tenemos que recuperarnos y seguir adelante", dijo Pascual.

Más minutos para Laprovittola

Satoransky, que esta vez no salió en el equipo titular, apenas pudo participar 6:43 minutos en el encuentro, después de sufrir problemas lumbares que viene arrastrando desde hace tiempo, y que volvieron ayer. Eso obligó a Pascual a utilizar muchos minutos a Laprovittola (25:21) con la ayuda puntual de Juani Marcos (3:08) que no dejó de ser casi simbólica aunque aportara un triple importante de los 12 que anotó el Barça.

El Barça sacó un triunfo importante de Vitoria aunque habrá que ver si pierde jugadores para este domingo, ante Bàsquet Girona / FCB

Aunque la lesión que parece más preocupante es la del estadounidense Kevin Punter, que tuvo que dejar el encuentro a falta de tres minutos y cuando se estaba decidiendo el duelo, posiblemente por un problema muscular, aunque el conjunto azulgrana no dio información al respecto, solo lo apuntado por el técnico al acabar el partido.

En caso de ser una lesión muscular, la presencia de Punter en la próxima Copa del Rey, que se disputa en apenas dos semanas, se convertirá en una baja importante para Pascual en el objetivo de conseguir el primer título de la temporada y en dos años consecutivos.

"Me preocupa que la Copa del Rey esté tan cerca con estas dos lesiones. Es lo primero que pensé, sinceramente. Es lo primero que me pasó por la cabeza, si he de ser sincero. Aunque no sé qué curso tomará esta lesión", dijo Pascual.

Pascual espera no perder más piezas de cara a la Copa del Rey que llega en apenas dos semanas / FCB

A la espera de noticias

Habrá que esperar noticias, pero sin duda, es un mal presagio que el jugador se retirara a los vestuarios sin mediar ninguna acción con el rival por lo que apunta a una lesión muscular y que podría alargarse unas semanas.

Lo cierto es que el técnico de Gavà decidió restringir la rotación utilizando a los jugadores que mejor rendimiento le estaban dando y el resultado fue una gran victoria en Vitoria y con jugadores que dieron un paso importante como Parra (16 puntos), o Brizuela (14), imprescindibles si el equipo quiere ganar título esta temporada.