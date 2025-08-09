El Madrid se frota las manos con David Kramer

Antes de que arranque el Eurobasket, que dará el pistoletazo de salida a finales de este mes, varios jugadores ya están luciéndose con sus selecciones. Uno de ellos es David Kramer, fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, que mostró una gran versión en uno de los amistosos previos al torneo continental. Concretamente, contra la selección de Luka Doncic.

El alero fue uno de los jugadores destacados del partido, en el que Alemania se impuso con claridad a Eslovenia por una diferencia de 14 puntos (89-103). Kramer anotó 18 puntos, siendo el máximo anotador de su selección junto a Franz Wagner, además de dejar la jugada más viral del partido. Una 'mandarina' desde el centro de la pista que entró sobre la bocina.

El jugador alemán es uno de los cinco fichajes del Real Madrid para la siguiente campaña. En el tramo final de la anterior, el nivel de Kramer bajó considerablemente, sobre todo desde el triple. Una de sus principales virtudes es el tiro exterior, donde puede llegar a ser letal si está enchufado. Contra Eslovenia se acercó a su gran versión: 4 de 7 en triples.

David Kramer anotó 18 puntos contra Eslovenia. / DBB/Berger

El seleccionador de Alemania, un viejo conocido en España como Álex Mumbrú, elogió a la nueva estrella madridista en una entrevista a 'EFE' antes del europeo. "Creo que es un gran jugador. No hay muchos como él". Kramer sabe lo que es ganar con su selección, después de conquistar el Mundial de 2023, disputado en Japón, Indonesia y Filipinas.

"Recibió numerosas ofertas de la Euroliga y eligió al Real Madrid. Es un gran tirador que puede anotar sin balón y hacer tiros rápidos en los tiros iniciales. Es largo y puede saltar. Es un jugador muy, muy útil. Aunque terminó la temporada con minutos limitados, el Real Madrid adquirió un gran jugador. También es una muy buena persona", reconoció Mumbrú.

"Que el Real Madrid luche por títulos es una de las muchas razones por las que he decidido venir aquí. Cuando escuché que estaban interesados fue una decisión demasiado obvia para mí. Es un club al que he seguido desde niño y en cuanto supe de su interés por mí fue como… Sí, por supuesto, una decisión muy fácil", dijo el propio jugador cuando fichó por los blancos.

Alemania, una de las favoritas

Kramer y su selección se presentan al Eurobasket como una de las grandes favoritas para llevarse el trofeo. "¿Presión? Todos intentan crearla. Creo que Serbia y Francia son los dos equipos más fuertes. También tenemos buenos jugadores, y vamos al EuroBasket a ganar y competir en serio. Estoy seguro de que iremos con muchas ganas".

Alemania está encuadrada en el grupo B del Europeo, junto a las selecciones de Finlandia, Reino Unido, Lituania, Suecia y Montenegro. Antes de dar comienzo la verdadera guerra, el conjunto de Kramer volverá a enfrentarse a Eslovenia, en otro duelo en el que Doncic y los suyos intentarán que tenga una mayor igualdad.