"Tendremos que sobrevivir sin Tavares"

El técnico del Madrid, Chus Mateo, reconoció la importancia de la baja de Eddy Tavares para el Clásico de este domingo "Es un jugador imprescindible para nosotros, parte de la columna vertebral de este equipo", aseguró el técnico

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, confirmó que no podrá contar con el pívot cavoberdiano Walter Tavares por una infección de las vías respiratorias para el encuentro de la Liga Endesa que enfrentará a su equipo en el WiZink Center contra el Barcelona.

"Estamos muy acostumbrados a tenerle con nosotros casi siempre, pero se trata de sobrevivir sin él también, de ser capaces de hacer las cosas bien sin él. Tenemos jugadores suficientes y de suficiente nivel para sacar los partidos adelante. Tiene un problema de infección en las vías respiratorias. Está bien pero no voy a poder contar mañana con él", señaló en la rueda de prensa previa.

"Se trata de que en la mayoría de los partidos le podamos tener. Cuando no esté tendremos que apañarnos y hacerlo bien también. Es un jugador imprescindible para nosotros, parte de la columna vertebral de este equipo, pero cuando no esté los demás tratarán de dar más todavía para que eso no se note. Eso es un equipo y cuando no está papá Edy estamos los demás. Vamos a intentar suplirle de la mejor manera posible", añadió.

"Tendrán que multiplicarse"

Sobre la forma de suplirle, comentó: "Hay partidos que a veces se ganan desde la pelea y la brega y otras veces desde la pizarra. Son partidos, los de ahora al principio, donde todo el mundo tiene que multiplicarse para suplir la baja de Tavares. Tenemos variantes que hay que sacar a relucir cuando falla el A B C y tenemos que inventarnos un poco sobre la marcha ciertas cosas, aunque no es tanto invento".

Uno de los recursos a utilizar puede ser Eli Ndiaye: "Está haciéndolo francamente bien, no es un jovencito que de vez en cuando tiene minutos con el partido resuelto. Ha jugado contra Leday el año pasado en los playoffs contra el Partizán, contra Mirotic en la semifinal de la Euroliga... cada vez va contando más para todo".

"Hay ciertas cosas que le quedan por aprender y muchas de ellas las estamos intentando limar entre el cuerpo técnico y los compañeros. Para nosotros tiene un valor fundamental por su intensidad, por su energía, por su ética de trabajo, por la capacidad defensiva que nos da en momentos determinados....", agregó.

"Espero siempre al mejor Barça posible"

En relación a lo que espera del contrario, al que ya vencieron en semifinales de la Supercopa, apuntó: "Espero siempre al mejor Barça posible. Tiene un nivel muy alto siempre. En un "Clásico" siempre te esperas la mejor versión del equipo contrario, no cabe otra".

"Por la Supercopa, o por las razones que sean, seguramente vamos a encontrarnos un Barcelona feroz que va a querer ganar y empezar con buen pie contra nosotros la andadura en la liga. Nosotros trataremos de hacer lo mismo, intentaremos hacer un buen partido en casa y sacar adelante un partido que no será fácil", opinó.

En el rival está Willy Hernangómez, que volverá a la que fue su casa: "No sé cómo será el recibimiento, como la afición quiera. La afición es soberana para recibirle como crea conveniente. A Willy le deseamos lo mejor en su faceta personal pero que gane siempre el Real Madrid, eso es lo que queremos".

"Ojalá que en este caso la afición nos ayude a sacar un partido que será difícil"

"Siempre nos encanta jugar delante de nuestra gente, nos lleva muchas veces a escenarios mágicos e increíbles. Este es el primero de más duelos entre Real Madrid y Barça que esperamos disputar y ojalá que en este caso la afición nos ayude a sacar un partido que será difícil porque tenemos alguna baja sensible. Vamos a tratar de darlo todo por sacarlo adelante ante ellos", expresó.

Asimismo analizó el momento de los suyos: "Hemos utilizado la pretemporada para prepararnos, hemos llegado a la Supercopa y hemos podido llevarnos el título. Y hemos jugado por momentos bastante bien, siendo pronto todavía. Siempre se nota en los proyectos la estabilidad de no cambiar demasiado de jugadores y creo que más o menos jugamos un poco como el año pasado".

"No perdemos comba con la competición, intentamos estar lo más arriba posible siempre y coger confianza con los resultados porque a veces ayudan a sentirse mejor. Eso no quiere decir que a lo largo de una temporada tan larga no haya altibajos, eso siempre pasa, no vas a jugar ni muy bien ni muy mal siempre. Lo importante es llegar de la mejor manera posible al momento cuando todos los títulos se dilucidan", dijo.