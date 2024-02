Una 'leyenda' del Madrid descartó fichar por el Barça: "No le iba a quitar minutos a Navarro"

Jaycee Carroll se convirtió en todo un referente del baloncesto en el Real Madrid tras completar once temporadas a un gran nivel, convirtiéndose en un tirador letal para su equipo. Con su participación, el conjunto madridista ganó 2 Euroligas, 5 Ligas ACB y 6 Copas del Rey. Además, al finalizar su andadura en Madrid, el club le brindó un emotivo homenaje por todo lo que había dado.

Su llegada a España fue de la mano del Gran Canaria que entrenaba Pedro Martínez. Carroll fue el máximo anotador de la Liga Endesa en las dos temporadas que militó en el equipo isleño. Después de rendir a tan alto nivel, muchos clubes se interesaron en él, entre los que se encontraban Barça y Madrid, por el que finalmente se decidió.

Ahora, años más tardes, Jaycee ha explicado en 'Jotdown' el motivo por el que descartó su fichaje por el conjunto azulgrana y se trasladó al equipo madridista.

"El Barcelona, en 2011, era uno de los mejores equipos de Europa. Vi el club y el equipo y pensé: ¿Adónde voy? No le voy a quitar minutos a Juan Carlos Navarro. No lo voy a hacer. Él es una leyenda del baloncesto español. ¿Podemos jugar juntos? Yo creo que sí, pero ¿el entrenador lo verá igual? No lo sabía", explicó el escolta.

Ante este pensamiento, Carroll eligió el Madrid donde vio más fácil poder tener minutos: "Vi al Madrid y dije: Aquí tenemos un equipo joven, con algunos de los mejores españoles, que todavía están creciendo y mejorando, y creo que les falta una persona que haga lo que yo hago, corriendo mucho, saliendo dobles bloqueos directos".