Laprovittola: “Será importante nuestro inicio ante la Penya”

Nico Laprovittola pide intensidad a su equipo desde el primer minuto ante el Joventut para llevarse la victoria “Es un partido con ambiente especial, que tenemos que sacar adelante”, comentó el base argentino

El base azulgrana, Nico Laprovittola, espera un partido complicado ante el Joventut en el Palau (20.45) aunque confía en su equipo, y pensando en la motivación del equipo, pensando en la doble jornada europea de la próxima semana.

“Es un partido con un ambiente especial, que tenemos que sacar adelante”, dijo ‘Lapro’. “Viene luego una semana muy dura y será importante seguir en ese momento en el que estamos mejorando y sintiéndonos más como equipo”, comentó el argentino.

Para Lapro, el respeto hacia la Penya es total. “Tiene jugadores muy importantes y será importante nuestro inicio, que no estén cómodos y no hagan su juego de pases”, para destacar al ex azulgrana, Ante Tomic. “Ponen mucho foco en el juego de Ante. Seguro que vamos a ver un muy buen partido, pero espero que lo ganemos nosotros”, comentó.

Como ex jugador verdinegro, “conozco la sensación, y sé lo importante que es para ellos este partido. Va a ser importante que podamos dominar desde el comienzo. Lo importante es que el equipo se sienta bien y pueda dominar al rival”, finalizó.