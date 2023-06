La ACB traslada a la Comisión Antiviolencia los insultos a los jugadores del Barça

La liga calificó de "graves" los insultos recibidos por los jugadores barcelonistas a las afueras del WiZink Center La ACB quiso reafirmar "su firme compromiso contra el racismo, la xenofobia, la violencia y la intolerancia en el deporte"

La ACB trasladó este miércoles a la Comisión Antiviolencia la información recabada sobre los insultos que un grupo de aficionados del Real Madrid profirió a los jugadores del Barça en el exterior del WiZink Center antes de disputar el tercer partido de la final de la Liga Endesa.

El episodio sucedió el martes, cuando los integrantes de la plantilla azulgrana bajaron del autocar para acceder al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid minutos antes del encuentro.

En un vídeo grabado por el periodista de Catalunya Radio Francesc Macià se escucha perfectamente a estos individuos dirigir insultos como "Hijos de p***", "perros" y "ladrones" a los jugadores del conjunto azulgrana en los escasos segundos que tardaron en bajar del autobús y entrar en el Palacio de los Deportes. "¿Cuánto habéis pagado a los árbitros de hoy?", chillan en otro momento del vídeo.

También se aprecia a la prefección los gritos de "negro" cuando el nigeriano James Nnaji salía del vehículo. Acto seguido, en una secuencia tan lamentable como delirante, un aficionado se arranca con el cántico "Barça, racista, España es madridista". En el tramo final de la grabación, Nikola Mirotic es directamente insultado con calificativos como "rata apestosa".

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, lamentó tras el partido los insultos racistas dirigidos a Nnaji: "Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinicius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya". "Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto", aseveró.

Por esta razón, la ACB informó este miércoles en un comunicado que, tras haber recabado los vídeos existentes en la televisión y la redes sociales sobre estos "graves insultos", "ha trasladado esta tarde toda la información a la Comisión Antiviolencia". Sin embargo, la liga no especificó en su escrito públic ni el contenido de estos insultos ni a qué jugadores en concreto iban dirigidos.

"La ACB quiere reafirmar su firme compromiso contra el racismo, la xenofobia, la violencia y la intolerancia en el deporte. Asimismo, recuerda que nuestro baloncesto lleva siendo durante décadas un ejemplo de diversidad, integración y convivencia entre aficiones, jugadores y clubes y velará porque continúe siendo así", concluye el mensaje.