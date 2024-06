¿Quién es el cantante de la final de la Champions League?

La final de la Champions League es uno de los grandes espectáculos televisivos del mundo. Al más puro estilo de la Superbowl de Estados Unidos, la máxima competición europea ha copiado el formato de concierto, aunque la UEFA ha optado por mover el recital al prepartido antes del pitido inicial.

El elegido para el show de la UEFA Champions League ha sido Lenny Kravitz. El cantante es un renombrado músico, productor y actor estadounidense, conocido por su estilo ecléctico y su habilidad para fusionar diversos géneros musicales, incluyendo rock, funk, soul, reggae, hard rock, psicodelia, folk y balada. Nacido el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Kravitz es hijo de la actriz Roxie Roker y el productor de televisión Sy Kravitz, lo que le expuso desde temprana edad al mundo del entretenimiento.

Debutó con su álbum "Let Love Rule" en 1989, el cual recibió aclamación crítica y lo estableció como una nueva fuerza en la escena musical. Con su distintiva mezcla de sonidos retro y modernos, Kravitz ha lanzado una serie de discos exitosos como "Mama Said" (1991), "Are You Gonna Go My Way" (1993), y "5" (1998), este último ganándole un Grammy por la canción "Fly Away". Su capacidad para tocar múltiples instrumentos y su talento para la producción musical han sido claves en su éxito.

Además de su carrera musical, Lenny Kravitz ha incursionado en la actuación, con papeles notables en películas como "The Hunger Games" (2012) y "Precious" (2009). Su estilo personal, caracterizado por una mezcla de elementos bohemios y de rock clásico, ha hecho de él un ícono de la moda.

Kravitz también es conocido por su compromiso con diversas causas sociales y humanitarias. A lo largo de su carrera, ha demostrado una fuerte influencia del legado de los años 60 y 70, tanto en su música como en su estética, manteniéndose relevante a lo largo de las décadas gracias a su constante evolución artística y su autenticidad. Su legado continúa creciendo, consolidándose como una figura multifacética en la cultura contemporánea.