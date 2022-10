Yeray: "Vamos al Camp Nou a sacar los tres puntos, no a meternos atrás"

El central del Athletic Club de Bilbao, ambicioso de cara a la visita al campo del FC Barcelona El conjunto vizcaíno sólo ha sumado tres de los últimos 60 puntos posibles en sus visitas al feudo blaugrana

Yeray Álvarez, defensa del Athletic Club, advirtió que encaran la visita del domingo al Barcelona con el objetivo de "dar una buena imagen" y "sacar los tres puntos" en un Camp Nou donde el equipo rojiblanco acumula dos décadas sin ganar y solo ha sumado 3 los últimos 60 puntos que ha disputado.

"No queremos meternos atrás. Las estadísticas valen de poco y hay que afrontar el partido como uno más. Con el máximo respeto, pero apretando arriba, jugando altos y tratando de tener la iniciativa", recalcó el central vizcaíno en la rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento de este viernes en Lezama.

Yeray admitió que hubiera sido "mejor" encontrarse a un Barça "con dudas" por sus resultados en Europa que después de haber goleado el jueves al Villarreal, pero subrayó que "eso no incumbe" al Athletic y su mentalidad debe ser la de "pensar lo que vas a hacer tú".

Entre otras cosas, cómo frenar al delantero polaco Robert Lewandowski. "Siendo un equipo unido y apretando como en los últimos partidos. Pero no solo a él, todos son futbolistas del máximo nivel. Hay que salir con la máxima confianza y convencidos de que cada duelo va a ser nuestro", incidió.

Yeray, por otro lado, aseguró que pese a los últimos resultados que le han llevado a sumar dos puntos sobre nueve ve al Athletic "muy bien" y no firmaría la sexta plaza que ahora ocupan, que les daría plaza para la Liga Conferencia, porque quiere "seguir disfrutando, ganando partidos y dando alegrías a la afición".

Para el central la clave de no haber obtenido mejores resultados frente a Sevilla (1-1), Atlético (0-1) y Getafe (2-2) estuvo en el escaso porcentaje de acierto sobre la portería rival.

"En Sevilla merecimos ganar, contra el Atlético no merecimos perder y quizás el empate de Getafe fue más justo. Veo al equipo igual que antes, pero no hemos definido como en los partidos anteriores", argumentó un Yeray que se encuentra cómodo con el sistema implantado por Ernesto Valverde pese a que les obliga a tomar "muchos riesgos".

"Si juegas como el Atlético, con once jugadores en tu campo y con 9-10 jugadores defendiendo junto al central, te da más facilidades, pero a mi no me gustaría jugar así. Jugamos más expuestos y cuando nos meten un gol salimos en todas las fotos, pero lo hemos aceptado y queremos jugar de esa manera", explicó.

Por último Yeray explicó su visión de la jugada que protagonizó con Álvaro Morata en el partido frente al Atlético de Madrid en la que se le anuló un gol al delantero madrileño por falta previa sobre él mismo."He leído veinte mil comentarios diferentes. No me caigo porque me tiro. Noto un contacto, me tropiezo y me caigo. El árbitro decidió que era falta y no hay más vueltas que darle", zanjó.